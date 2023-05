Grundstückspreise für neues Baugebiet Windmühlenfeld festgelegt

Häuslebauer, die sich für ein Grundstück im neuen Baugebiet Windmühlenfeld interessieren, haben jetzt konkrete Anhaltspunkte, wie viel Geld sie dafür einplanen müssen. Denn der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Verkaufspreise festgelegt. Über die Vergabekriterien haben die Ausschussmitglieder ebenfalls gesprochen, eine Entscheidung soll in der nächsten Woche im Rat getroffen werden. Es werden 33 Grundstücke für Einfamilienhäuser, sechs für Doppelhäuser, acht für Reihenhäuser sowie drei für Mehrfamilienhäuser verkauft. In diesem Sommer sollen zunächst ausschließlich die Bauplätze für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser vergeben werden.

