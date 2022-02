Beschluss für Dienstag geplant

Die Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung waren im Haupt- und Finanzausschuss erneut Thema. Einige Eltern sprachen in der Einwohnerfragestunde über ihre Anliegen. Für Dienstag ist der Beschluss geplant.

Dass die Plätze für Besucherinnen und Besucher so zahlreich besetzt sind wie am Donnerstagabend, gibt es im Haupt- und Finanzausschuss auch nicht so häufig. Ein Teil der Gäste nutzte die Einwohnerfragestunde, um seinen Unmut und Fragen zu der geplanten Erhöhung der Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung (ÜMI) los zu werden.