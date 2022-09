Besondere Aktion zum Jubiläum

In wenigen Tagen wird die Faire Woche in Nordwalde eröffnet. Der Arbeitskreis hat zusammen mit verschiedenen Beteiligten und Kooperationspartnern wieder ein Programm auf die Beine gestellt, das sich über zwei Wochen zieht. Weil es Grund zum Feiern gibt, hat sich der Arbeitskreis zudem eine besondere Aktion überlegt.

Im Vorjahr war das „Cactus Junges Theater“ aus Münster mit seinem Projekt „Be-Longing“ während der Fairen Woche in der KvG-Gesamtschule zu sehen. Am gleichen Ort wird diesmal ein Film gezeigt: „Made in Bangladesh“, bei dem es um die Produktion von Textilien geht.

Sie ist ein fester Termin im Nordwalder Kalender: die Faire Woche im September. Der Arbeitskreis hat wie in den Vorjahren wieder einige Veranstaltungen mit verschiedenen Beteiligten und Kooperationspartnern geplant. Die Faire Woche in Nordwalde steht diesmal unter dem Motto „Fair steht dir – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ und läuft parallel zu den bundesweiten Aktionswochen vom 16. bis 30. September.

Der Arbeitskreis Faire Woche kann sich nicht nur auf die Veranstaltungen freuen, sondern hat noch Grund zum Feiern: Nordwalde ist im Oktober seit zehn Jahren Fairtrade-Gemeinde und in diesem Jahr erneut rezertifiziert worden. Zum Jubiläum hat sich der Arbeitskreis noch eine besondere Aktion überlegt: Die Mitglieder haben etliche Geschäfte und Kitas angesprochen. „Die werden in den 14 Tagen Waren aus dem Weltladen präsentieren und verkaufen, um sie ein bisschen mehr in den normalen Alltag, in die Öffentlichkeit zu bringen“, sagt Lilo Paßlick vom Arbeitskreis. Damit soll gezeigt werden, dass die fair gehandelten Produkte nicht nur in den Weltladen passen. „Die Geschäfte signalisieren: Die Produkte gehören zur Nordwalder Geschäftswelt dazu.“

Fairen Handel näher bringen

Viele der Kitas erhalten zudem einen Bildungskoffer während der Fairen Woche. „Der wird immer wieder weiter gereicht“, erläutert Paßlick das Prozedere. „Den Kindern wird auf spielerische Art und Weise anhand von Kakao der faire Handel näher gebracht.“

Speziell für die Jüngeren gibt es auch ein Event im Programm der Fairen Woche in Nordwalde. Den Auftakt macht aber eine andere Veranstaltung am kommenden Sonntag (18. September): Der Arbeitskreis durfte den Gottesdienst mit dem Titel „Miteinander – Füreinander“ vorbereiten, der zugleich das Pfarrfest der Kirchengemeinde St. Dionysius an dem Tag einläutet. „Wir haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Lilo Paßlick. Nach dem Gottesdienst wird es noch einen kleinen Sektempfang geben.

Noch kein Eine-Welt-Café

Darüber hinaus gehören ein Filmabend, eine Lesestunde für Kinder im Kita- und Grundschulalter sowie eine spezielle Ausgabe der Feierabendmusik zum Programm. (Noch) nicht wieder angeboten wird das Eine-Welt-Café. „Das tut uns allen wirklich leid“, sagt Paßlick. „Wir hoffen, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr wieder machen können oder vielleicht, wenn das Bürgerzentrum so weit ist.“

Beim Eine-Welt-Café hätten sich „immer ganz tolle Gespräche entwickelt“, sagt Paßlick. „Das war eine feste Institution.“ Seit Beginn der Corona-Pandemie hat der Arbeitskreis auf das Eine-Welt-Café verzichtet. Dafür laden die verschiedenen Veranstaltungen dazu ein, sich mit dem fairen Handel auseinander zu setzen.