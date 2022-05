Besuch kommt aus Kolumbien

Endlich weiß Nordwalde Bescheid: Die Gemeinde darf im kommenden Jahr im Rahmen des „Host Town Program“ 33 Personen aus Kolumbien begrüßen. Die Südamerikaner werden kurz vor dem Start der Special Olympics World Games in Berlin in Nordwalde erwartet. Die Gemeinde wird den Gästen ermöglichen, die Menschen vor Ort kennenzulernen und sich für ein inklusives und gleichberechtigtes Miteinander einsetzen.

Auf diese Nachricht hat Nordwalde schon fieberhaft gewartet: Seit Dienstag ist bekannt, aus welcher Nation die Delegation im Rahmen des „Host Town Programs“ die Gemeinde besuchen wird . Ungefähr 33 Personen aus dem südamerikanischen Land Kolumbien werden vom 12. bis zum 15. Juni 2023 in Nordwalde sein. Die kolumbianische Delegation nimmt im kommenden Jahr an den Special Olympics World Games in Berlin und dem damit verbundenen „Host Town Program“ teil.

Delegationsgrößen

„Das finden wir richtig klasse“, freut sich Svenja Hoffmann, Leiterin des Fachbereichs Inklusion der Evangelischen Jugendbildungsstätte (Jubi), über diese tolle Nachricht des Host-Town-Teams aus Berlin, das gleichzeitig darauf hinwies, dass sich die Delegationsgrößen weiterhin leicht verändern können. Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage und aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie seien Veränderungen auch nach der Bekanntgabe noch möglich. Bevor die Erhöhung einer Delegationsgröße vorgenommen werde, würde dies jedoch mit der betroffenen Host Town besprochen.

Erfahrung

190 Delegationen aus der ganzen Welt kommen nach Deutschland, um an den Special Olympics World Games und dem damit verbundenen „Host Town Program“ teilzunehmen. Gemeinsam soll den Delegationen eine interkulturelle Erfahrung ermöglicht und gleichzeitig die Vision von einer inklusiven und barrierefreien Gesellschaft in Deutschland erreicht werden.

Hintergrund

Jede Delegation hat einen anderen kulturellen Hintergrund mit unterschiedlichen Essensgewohnheiten, Umgangsformen und Eigenarten. Am wichtigsten sei es, offen für die neue Kultur zu sein und jedem Menschen ohne kulturelle Stereotype zu begegnen, teilt das Host-Town-Team mit.

Freizeitaktivitäten

Die Delegation aus Kolumbien freue sich sehr auf das „Host Town Program“, schreiben die Veranstalter. „Dieses Programm bietet die Möglichkeit, sich an das Klima, das Essen und die Kultur anzupassen. Wir wünschen uns eine Reihe von Freizeitaktivitäten, die unseren Athletinnen und Athleten das Gefühl geben, in der Stadt willkommen zu sein“, führt die Delegation aus Kolumbien aus, weshalb sie sich an dem Programm beteiligt.

Verpflegung

Sie erhoffe sich dadurch, soziale Paradigmen von Inklusion zu durchbrechen. „Wir wünschen uns gute Verpflegung für die Athleten, eine gute Flüssigkeitsversorgung und ausreichend Sportflächen“, ergänzt die kolumbianische Delegation.

Bürgermeisterin

Das Organisationskomitee hat auch Bürgermeisterin Sonja Schemmann am Dienstag angeschrieben und ist sich sicher: „Nordwalde wird als Kommune Gestalterin dieser besonderen Begegnungen sein und sich für ein inklusives und gleichberechtigtes Miteinander einsetzen. Sie werden unvergessliche Momente für unsere Athleten, Coaches und Betreuende schaffen und vielleicht sogar Freundschaften fürs Leben ermöglichen! Wir möchten uns auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich dafür bedanken.“

Workshop

In Verbindung mit dem „Host Town Program“ wird am 11. Juni (Samstag) im Jubi ein Workshop zum Thema „Inklusion erlebbar machen“ durchgeführt. Anmeldungen sind bis zum 3. Juni (Freitag) an Kerstin Heitmann von der Gemeinde per Mail an heitmann@nordwalde erwünscht.