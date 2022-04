Bewegende Reise

Nordwalde

Seit Wochen engagiert sich der Kegelclub „Nachteulen“ für die Ukraine. Die in Nordwalde gesammelten Hilfsgüter haben die Kegelbrüder nun nach Polen gebracht, von wo aus sie in das Kriegsgebiet transportiert werden. Auf dem Rückweg haben sie 42 Flüchtlinge mit nach Deutschland genommen. Fünf von ihnen kommen in Nordwalde unter.

Von Vera Szybalskiund