Breite Bürgerbeteiligung im August

Die Planentwürfe sollen vorgestellt werden, Nordwalderinnen und Nordwalder können Anregungen geben und an einer Bürgerwerkstatt teilnehmen: Die Gemeinde hat sich ein etwas anderes Format für die Bürgerbeteiligung bei der Platzgestaltung in der Ortsmitte überlegt.

In ein paar Jahren wird sich die Nordwalder Ortsmitte komplett verändert haben: neue Häuser, allen voran das Bürgerzentrum, neue Straßen, neue Plätze. Wie bei anderen Projekten sollen bei den Entscheidungen der Politik über diese Neugestaltungen auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Nur wie? Das war schon Thema in der jüngsten Ratssitzung. Ulrich Nicklaus (Grüne), regte an, dass sich der Rat Gedanken machen soll, „wie eine gute, breite Bürgerbeteiligung aussehen kann“.