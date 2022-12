Brillantes Spiel

Das Orchester des Luftwaffenmusikkorps Münster war in Nordwalde zu Gast – und lieferte den Besucherinnen und Besuchern in der Pfarrkirche ein hochkarätiges Konzert. Der Erlös kommt der Kirchenmusik der Gemeinde zugute.

Orchester des Luftwaffenmusikkorps Münster glänzte in St. Dionysius

Das Orchester des Luftwaffenmusikkorps Münster bewies am Dienstagabend in Nordwalde seine Vielseitigkeit.

„Der Advent ist die Zeit, in der wir unsere Hoffnung auf Frieden stärken“, begrüßte Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup am Dienstagabend das Publikum des Konzertes mit dem Luftwaffenmusikkorps Münster. Das große Sinfonische Blasorchester gastierte in der St.-Dionysius-Kirche.

„Am besten kann man Frieden und Verständigung unter Völkern schaffen durch Musik“, betonte Schulte Eistrup und begrüßte die hochkarätige Formation, die je nach Konzert in verschiedenen Zusammensetzungen vom Sinfonieorchester über ein Klarinettentrio bis hin zur Airforce-Jazz-Combo unterwegs ist. Dirigent Major Alexander Kalweit führte durch das Programm und erläuterte alle Stücke mit viel Einfühlungsvermögen in die Kompositionen.

Die Musiker eröffneten mit dem teils feierlichen, teils beschwingten „Concert Prelude“ von Philip Sparke (*1951). Der schaffte es, das Werk innerhalb einer Nacht zu komponieren und es wurde als sein erstes Blasorchesterwerk veröffentlicht. Dann wechselte das Orchester zu tänzerischen Klängen über. Die Polonaise in Es-DUR des tschechischen Komponisten Antonín Dvořák (1841-1904). Die Polonaise, ein oft schwermütiger Schreittanz vom Ende des 16. beziehungsweise Anfang des 17. Jahrhunderts war schon ein wenig „angestaubt“, als Dvorak sich dachte, er müsse etwas schreiben, um diesen Tanz zu modernisieren. Das war auch deutlich zu hören.

Majestätisches Flair

Ebenso hatte das nächste Stück, die „Pavane für eine verstorbene Prinzessin“ von Maurice Ravel (1875-1937) Schreittanz-Charakter, allerdings eher mit majestätischem Flair. Solist Oberfeldwebel Jonas Hatzel überzeugte dabei mit seinem Posaunenspiel ganz besonders. Auszüge aus der „London Suite“ von Gordon Jacob (1895-1984) waren mit dem Titel „Westminster Abbey“ eine Huldigung an jene legendäre Londoner Kirche, in der britische Königinnen und Könige gekrönt werden. Der Charakter ist der einer „Programmmusik“, die das vertonte Objekt lebendig werden lässt.

Filmmusik erlebten die Zuhörer mit „Gabriel´s Oboe“ aus der Produktion „The Mission“. Das musikalische Hauptthema des Films schrieb kein geringerer als Ennio Morricone (1928-2020), jener unvergessene Komponist, Dirigent und Nobelpreisträger aus Italien. Dazu spielte die Solistin, Oberfeldwebel Noemi Gál, romantisch anmutende Klänge auf ihrer Oboe.

Erlös für die Kirchenmusik

Sagenhaft wurde es beim „Wintermärchen“ von Christian Spengler (*1976) und den „Drei Haselnüssen für Aschenbrödel“ von Karel Svoboda (1938 – 2007), ein filmisches Highlight für jedes Kind. Bezaubernde Melodien entführten das Publikum in andere Welten jenseits der Realität.

Lang anhaltender Applaus belohnte die Musikerinnen und Musiker für ihr brillantes Spiel. Der Erlös des Benefiz-Konzertes kommt der Kirchenmusik der Gemeinde zugute.