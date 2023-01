Bruderschaft hat viel vor

Gleich zu Beginn des neuen Jahres lud die Dreifaltigkeitsbruderschaft Dörper Jungs zu ihrer Generalversammlung ein. Der Vorsitzende Malte Laumann begrüßte am Samstagabend die Mitglieder und amtierenden Könige im Vereinslokal „Kiek in“.

Anschließend verlasen die Vorstandsmitglieder Dirk Fissmann und Lars Brunsmann die Statuten und das Protokollbuch. Kassierer Niklas Kemper informierte die Schützenbrüder über den aktuellen Kassenstand, der positiv ausfiel. Die Kasse wurde im Vorfeld überprüft. Es gab keine Beanstandungen, sodass die daraufhin beantragte Entlastung des Vorstandes einstimmig ausfiel.

Urkunde für Ehrenamtliche

Lang angekündigt waren im Vorfeld Änderungen im Vorstand der Dörper Jungs. Niklas Kemper, Marc Beermann und Malte Laumann verabschiedeten sich aus dem Gremium und erhielten zum Dank für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit eine Urkunde. Somit wurden während der darauffolgenden Wahlen andere Schützen aus der Dreifaltigkeitsbruderschaft in den Vorstand gewählt (siehe Infokasten).

An der Generalversammlung nahmen auch Mitglieder des Festausschusses für die 325-Jahr-Feier teil, die im vergangenen Jahr coronabedingt nachgeholt wurde. „Das Jubiläum mitsamt seinen Tagen – sei es der Kommersabend, der Königsball oder der Sternmarsch – jeder Tag war klasse“, erinnerte sich Joshua Zweihaus. „Sämtliche Gäste waren in Feierstimmung bis tief in die Nacht hinein“, hatte Dirk Fissmann festgestellt.

Karnevalszeitung wird verteilt

Schon einmal ins Auge gefasst wurden die traditionellen Veranstaltungstermine der Dörper Jungs. Konkret der Osterball, der immer am Ostersonntag stattfindet, und das Schützenfest am ersten Wochenende nach Pfingsten. Ebenfalls in der Planung sind eine Brauereibesichtigung und wieder ein Bierkistenlauf mit Start und Ziel in der Nähe des Bispinghofes.

Am vergangenen Sonntag haben die Dörper Jungs ihre 36-seitige Karnevalszeitung von Haus zu Haus verteilt. Für diejenigen, die an dem Tag nicht an der Haustür erreicht werden konnten, gibt es noch einige der insgesamt fast 800 Exemplare bei Tabakwaren Heckötter und im Getränkehandel Haufe zu erwerben.

Wer Karneval feiern möchte, der ist am kommenden Samstag (14. Januar) im Gasthaus Drüen richtig. Zusammen mit der St.-Dionysius-Bruderschaft der Männer feiern dort die Dörper Jungs. Einlass für die Party ist um 19 Uhr. Für 20.11 Uhr ist der Einmarsch des Elferrats angekündigt.