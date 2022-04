Bullerbü findet ein Zuhause

Die Suche war nicht einfach, doch nun ist ein neuer Standort für die DRK-Kita Bullerbü gefunden. An der Bispingallee soll die Einrichtung in Zukunft zuhause sein. Bis der Kindergarten dorthin ziehen kann, wird es aber noch etwas dauern.

Wo können sie ihr eigenes kleines Bullerbü in Nordwalde schaffen? Das war für das Kita-Team um Leiterin Nadine Hilgenbrink und den DRK als Träger der Einrichtung lange unklar, nachdem sie sich von dem Plan verabschiedet hatten, ins künftige Baugebiet Windmühlenfeld zu ziehen. Doch nun gibt es eine Lösung: Die Kita Bullerbü ist in Zukunft an der Bispingallee neben dem evangelischen Friedhof zuhause. Auf dem Gelände stehen momentan auch die Container, die die Gemeindeverwaltung bis zu ihrem Umzug in das neue Bürgerzentrum nutzt.