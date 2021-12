Bürgermeisterin als Glücksfee

Da der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erneut nicht stattfand, zog die Werbegemeinschaft für die Verlosung wieder in die Sparkasse um. Bürgermeisterin Sonja Schemmann zog als Glücksfee die Gewinnerinnen und Gewinner.

Und wieder musste die Verlosung der Werbegemeinschaft in der Sparkasse stattfinden. „Bisher haben wir die Gewinner unserer Gutscheinaktion immer auf der Bühne vom Weihnachtsmarkt aus dem Nikolaussack gefischt“, bedauerte Vorsitzender Ralf Nadicksbernd. Bereits im vergangenen Jahr konnte das nicht so stattfinden, da der Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt werden musste. „Eigentlich hatten wir für dieses Jahr was anderes erhofft“, so Nadicksbernd.

Ansonsten zeigte er sich aber sehr zufrieden mit der Gutscheinaktion. Ungefähr 500 Gutscheine für jeweils zehn Euro waren im Laufe des Jahres bei den Mitgliedern der Werbegemeinschaft sowie Sparkasse und Volksbank gekauft worden. „Oft ist es so, dass Vereine oder Firmen zu verschiedenen Gelegenheiten Gutscheine an Mitarbeiter oder Vereinsmitglieder verschenken“, schilderte Nadicksbernd. Mit der Adresse des Empfängers beschriftet landeten sie am Donnerstag im Nikolaussack, aus dem als Glücksfee Bürgermeisterin Sonja Schemmann die Gewinnerinnen und Gewinner zog. „Abgeholt werden können die Gewinne in Form von Gutscheinen wieder bei uns in der Sparkasse“, betonte Sarah Kohl, Kassiererin der Werbegemeinschaft. Sie arbeitet bei der Sparkasse.

Jeweils 50-Euro-Gutscheine bekommen Mechthild Löbbert, Anita Schulte-Brüggemann und Andreas Göcke. Auf Platz zwei gibt es 100 Euro für Elisabeth Stöppeler. Über 250 Euro in Gutscheinen darf sich Hildegard Hesselmann auf Platz eins freuen. Jetzt bleibt die Hoffnung, dass im nächsten Jahr die Verlosung wieder auf dem Weihnachtsmarkt stattfinden kann.