Busfahrt nach Bernau verzögert sich

Zehn Paletten voll mit Hilfsgütern für die vom Krieg heimgesuchten Menschen in der Ukraine hat das Projekt des Kegelclubs „Nachteulen“ ergeben. „Die Paletten sind bis zu 170 Zentimeter hoch“, sagt Kegelbruder Helmut Schoo.

Kein Fahrer

Eigentlich sollten die Hilfsgüter in einen Reisebus der Firma Schäpers umgeladen werden und auf den Weg nach Bernau in Brandenburg sein, das nur wenige Kilometer nordöstlich der Berliner Stadtgrenze liegt. „Doch bei Schäpers gab es einen Corona-Ausbruch und das Busunternehmen kann keinen Fahrer abstellen. Jetzt müssen wir wohl bis nächste Woche warten“, erläutert Helmut Schoo. In Bernau nimmt Elisabeth Kunze die Hilfsgüter entgegen, die die Begründerin und Leiterin der Ukrainehilfe im Bernauer Ortsteil Lobetal ist. Von der Stadt in Brandenburg werden die Hilfsgüter dann per Lkw direkt in die Krisengebiete transportiert.

Übergangslösung

„Ob wir Flüchtlinge im leeren Bus mitnehmen können und wenn ja wie viele, steht noch nicht fest, weil der Bund die Flüchtlingsverteilung in die Hand genommen hat“, unterstreicht Helmut Schoo. Falls es doch klappen sollte, werden unbedingt noch Wohnungen in Nordwalde gesucht. Als Übergangslösung kann das ehemalige Gefängnisgebäude im Scheddebrock fungieren, das eine neue Küche erhält. Vom gespendeten Geld sollen Kinderspielgeräte angeschafft werden. Außerdem ist der fünfstellige Betrag als Startkapital für die ukrainischen Familien gedacht. Das Spendenkonto ist noch offen.

Geldspenden können weiterhin auf das Spendenkonto Ukrainehilfe überwiesen werden: DE 43 4035 1060 0074 8038 34.