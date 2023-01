Dank an die Ehrenamtlichen

Nach drei Jahren hat die Kirchengemeinde St. Dionysius wieder einen Neujahrsempfang veranstalten können, bei dem sich die Verantwortlichen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haupt-, Neben- und Ehrenamt für ihren Einsatz bedankten. Mit einer Eucharistiefeier in der Pfarrkirche wurde der Empfang am Samstagabend eingeleitet. An dessen Ende bat Maren Bals vom Pfarreirat vier engagierte Gemeindemitglieder nach vorne: Annegret Schulte-Sutrum sowie Tobias Schmitz, Stefan Averbeck und Rene Stegemann.

„Wie auch in den früheren Jahren möchten wir die Tradition beibehalten und den Neujahrsempfang zum Anlass nehmen, um einen besonderen Dank auszusprechen“, sagte Bals, die sich freute, die Mitglieder „endlich wieder persönlich“ begrüßen zu können, um sich für die „großartige ehrenamtliche Arbeit“ zu bedanken. Die Würdigung für ausgewählte Gemeindemitglieder sei stellvertretend für alle Engagierten zu sehen.

Engagement für den Freundeskreis Ghana

Auf Annegret Schulte-Sutrum fiel die Wahl, weil sie sich schon sehr lange und mit großem Engagement als Vorsitzende für den Freundeskreis Ghana einsetzt. „Viele Male ist sie mit einer Abordnung aus Nordwalde nach Ghana gereist, um die Partnerschaft zu fördern“, sagte Maren Bals. „Durch diese Reisen sind auch Vernetzungen in Nordwalde mit den Schulen entstanden.“

Schulte-Sutrum war zudem zehn Jahre lang im Vorstand der Kfd. Bereits seit mehr als 30 Jahren ist sie als Kommunionhelferin und Lektorin aktiv und übernimmt diesen Dienst häufig bei Beerdigungen. Schulte-Sutrum gehört auch zu den ersten Frauen, die sich als Erwachsenmessdienerinnen engagiert haben. „Und ein großes Anliegen ist es Annegret, besonders die Rolle der Frauen in der Kirche zu stärken“, fuhr Bals fort.

„ »Schon zu Corona-Zeiten wurden Planungen auf den Weg gebracht und dann doch wieder eine Absage und eine neue Terminfindung stand an.« “ Maren Bals

Der zweite besondere Dank ging an das Dreiergespann, das das Pfarrfest organisiert. Die Vorbereitung des Festes hatten Tobias Schmitz, Stefan Averbeck und Rene Stegemann im vergangenen Jahr zum zweiten Mal übernommen. „Durch Corona war dies keine leichte Aufgabe“, sagte Maren Bals. „Schon zu Corona-Zeiten wurden Planungen auf den Weg gebracht und dann doch wieder eine Absage und eine neue Terminfindung stand an.“ Umso mehr freuten sich alle, dass in 2022 das Pfarrfest wieder stattfinden konnte. Auch wenn das Wetter an dem Tag nicht immer mitspielte, seien die Drei „mit guter Laune in vollem Einsatz“ gewesen.

Bereits vor ihrem Engagement im Pfarrfest-Team waren Tobias Schmitz, Stefan Averbeck und Rene Stegemann nicht untätig in der Pfarrei. Sie waren alle viele Jahre lang als Messdienerleiter aktiv und haben sich dort mit großem Engagement eingebracht.

Austausch im Pfarrheim

Nach der Würdigung der Ehrenamtlichen in der Kirche ging der Neujahrsempfang mit dem gemütlichen Teil im Pfarrheim weiter, wo Essen und Getränke auf die Gäste warteten. Erstmals hatten die Verantwortlichen auch ein Zelt vor der Kirche aufgebaut, in dem sich die Anwesenden austauschen konnten.