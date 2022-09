Das Erdmännchen trägt Krawatte

Zahlreichen Tieren konnte am Tag für Afrika in der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule begegnet werden. Die Fünftklässler hatten sich in einem Kunstprojekt Elefant, Giraffe und Co. gewidmet. Viele der älteren Schüler sammelten derweil Spenden.

Die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der KvG-Gesamtschule widmeten sich am Tag für Afrika einem Kunstprojekt: Sie gestalteten Krokodile, Erdmännchen, Giraffen und Co.

Ein Erdmännchen mit Krawatte? Eine Giraffe mit Mundschutz? Und ein kunterbunter Elefant? In freier Wildbahn wird man das nicht erleben. In der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule waren die Tiere nun aber genau so zu sehen. Denn passend zur Fairen Woche veranstaltete die KvG, die auch Fairtrade-School ist, ihren Tag für Afrika. Die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler setzten sich dabei künstlerisch mit der afrikanischen Tierwelt auseinander.

Über Monate hatte die Gesamtschule großformatige Pappe gesammelt, die nun zum Einsatz kam. Die Schülerinnen und Schülern aus der EF hatten die Silhouetten der verschiedenen Tiere vorgezeichnet, damit die Fünfer es etwas leichter haben. Und die jüngsten KvG-Schüler bekamen noch mehr Unterstützung von älteren Mitschülern: Am Tag für Afrika half die Q2 beim Gestalten der Tiere.

Beim Tag der offen Tür zu sehen

Die Fünfer konnten dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Antilope, Hyäne, Flamingo, Schlange, Löwe, Krokodil, Chamäleon und Co. wurden ebenso mit bunter Farbe versehen wie mit Konfetti, Blüten, Federn, Knöpfen oder Watte. „Die Tischgruppen sind untereinander richtig zusammengewachsen“, sagte Kunstlehrerin Sonja Ipek. „Es ist schön, die Dynamik zu sehen und dass jeder sich einbringt.“ Je nach Gruppe wurden die Tiere unterschiedlich gestaltet. „Hier ist ganz viel mit Konfetti gearbeitet worden, bei anderen ganz viel mit Accessoires“, sagte Ipek. Zu sehen sein werden die Tiere beim Tag der offenen Tür der KvG-Gesamtschule.

Vor dem Kunstprojekt hatten die Fünfer den Film „Wächter der Wüste“, bei dem es um das Leben einer Erdmännchen-Familie in der Kalahari-Wüste geht, gesehen. Die Sechser veranstalteten einen Spenden-Triathlon, die Schüler aus dem siebten bis zum zehnten Jahrgang hatten sich kleine Jobs für den Tag gesucht. „Wir sind schon ganz gespannt, was an Spendengeldern alles reinkommt“, sagte Dr. Alexandra Brintrup-Feldhaus, Abteilungsleiterin der Jahrgänge fünf bis sieben.

Zusammenarbeit mit Vamos

Die EF machte am Tag für Afrika ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem entwicklungspolitischen Verein Vamos aus Münster. Schon im Vorfeld hatten sich die Schüler im Unterricht mit dem Thema Globalisierung auseinandergesetzt und für die Filmvorführung von „Made in Bangladesh“ während der Fairen Woche in der KvG-Gesamtschule eine Rechercheaufgabe erhalten.