Annette Quint-Hellenkamp über das Ehrenamt: „Das gibt mir Kraft“

Wie lange Annette Quint-Hellenkamp schon ehrenamtlich arbeitet? „Fast so lange ich denken kann.“ Bereits als Jugendliche fing sie an, sich für andere zu engagieren. In einer Kirchengemeinde in Krefeld kümmerte sie sich um Kindergottesdienste oder betreute ältere Menschen. Vom Pfarrer sei sie ermutigt worden, erinnert sich Quint-Hellenkamp. Und: „Ich habe ganz viel dabei gelernt.“ Das Ehrenamt half ihr als Jugendliche, selbstbewusster zu werden.

Während des Studiums in Münster engagierte sie sich, wenn auch in anderer Rolle, weiter. Denn: „Nur Lernen fand ich blöd.“ Quint-Hellenkamp war zeitweise bei Greenpeace aktiv, fungierte als eine Art Bindeglied zwischen Kirche und Umweltschutzorganisation. „Ich fand das Studium aber schon anstrengend“, sagt die Lehrerin für evangelische Theologie und Mathematik. Als das Examen anstand und dann die Familie mit drei Kindern, ließ es Quint-Hellenkamp im Ehrenamt etwas ruhiger angehen.

Mitarbeit in der Schule

Das hielt aber nur eine Zeit lang. „Weil ich nicht zuhause hocken konnte, war ich als Ehrenamtliche bei der Schule der Kinder tätig“, blickt die Nordwalderin zurück. Dabei lernte sie auch andere Aktive aus dem Ort kennen, kümmerte sich schließlich auch um Familiengottesdienste und Kindergottesdienste. „Als ich dann langsam wieder in die Schule zurückkehrte, musste ich das wieder zurückfahren“, sagt die Gymnasiallehrerin. Als ihre Kinder älter und damit selbstständiger wurden, hatte Quint-Hellenkamp keine Lust, „nur“ den Nachwuchs zum Fußball und Co. zu fahren und nahm ihr ehrenamtliches Engagement wieder auf.

Den Bispinghof kannte die 58-Jährige schon als Kirchenmitglied, erste Kontakte zu der damals bestehenden Initiative gab es auch. „Als es hieß, das soll bebaut werden, habe ich gedacht: Das kann nicht sein“, sagt Annette Quint-Hellenkamp. Der Förderverein wurde gegründet, die Bürgerstiftung ebenfalls, die schließlich den Bispinghof vom Pertheswerk erwarb.

„ »Wir wollten einen Ort der Begegnung schaffen – was wir immer noch wollen.« “ Annette Quint-Hellenkamp

„Ich habe mit meinem Mann angefangen, auch was zu machen“, sagt Quint-Hellenkamp. „Das Bewusstsein in Nordwalde für diesen schönen Raum sollte wieder wachsen.“ Und: „Wir wollten einen Ort der Begegnung schaffen – was wir immer noch wollen.“ Für die Zukunft auf dem Bispinghof haben Annette Quint-Hellenkamp und Manfred Hellenkamp sowie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon Ideen.

Die Arbeit mit „so vielen engagierten Menschen“, die nicht für Geld arbeiten, aber durchaus auch ihr Geld damit verdienen, wie die Künstlerinnen und Künstler, die auf dem Bispinghof aufgetreten sind, Workshops geleitet haben oder ihre Kunst präsentiert haben, das hat Annette Quint-Hellenkamp schon immer Spaß gemacht. Verschiedene Menschen zusammenzubringen, das findet sie wichtig.

Wenig Raum für Kreatives

Die Arbeit in der Schule mache sie gerne und mit Herzblut, aber „das, was ich wichtig finde für Kinder, kann ich dabei nicht immer voll umsetzen“. Der Lehrplan gibt vieles vor, speziell mit G8 wurden Schüler und Lehrer in ein enges Korsett gepresst, für kreative Angebote blieb wenig Raum. Quint-Hellenkamp hat den Eindruck, die Gesellschaft driftet ausein­ander. Wer es als Kind nicht auf das Gymnasium schaffe, fühle sich schnell – und zu Unrecht – als Versager. Aber auch Kinder, die das Gymnasium besuchen, stehen mitunter unter Druck, „was werden zu müssen“. Dabei findet Annette Quint-Hellenkamp: „Es ist wichtig, dass Menschen sich frei entfalten können.“ Wer seine Begabung finden könne und seine Stärken auslebe, wachse als Person und sei glücklicher.

Ihre eigene Chefin

Das Schöne an der ehrenamtlichen Arbeit ist für die Nordwalderin deshalb: „Ich mache das, was mir am Herzen liegt. Ich habe auch keinen Druck, dass ich was machen muss. Ich bin mein eigener Chef.“ Alles unter einen Hut zu bekommen, Beruf, Familie und Ehrenamt, das war aber auch nur möglich, weil ihr Mann und sie sich die Arbeit zuhause gleichberechtigt aufteilen. „Den brauchte ich zu nichts zwingen“, sagt Annette Quint-Hellenkamp. „Wenn ich alles alleine hätte schultern müssen, hätte ich das nicht geschafft. Ich hätte mich aber auch eingeengt gefühlt.“

Gut zu tun hat Quint-Hellenkamp sicherlich, anstrengend ist das bestimmt auch mal. Dennoch sagt sie über die Arbeit mit Menschen, die gemeinsam etwas verwirklichen wollen: „Das raubt mir keine Kraft, das gibt mir Kraft.“