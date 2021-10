Das Handtuch noch nicht geworfen

Nordwalde

Nicht nur Wahlen zum Vorstand gab es in der Jahreshauptversammlung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Nordwalde am Sonntag im Pfarrsaal. Die Mitglieder diskutierten vor allem aufgrund der mangelnden ehrenamtlichen Bereitschaft über eine eventuelle Auflösung des Ortsverbands. Doch die KAB war sich schlussendlich jedoch einig, ihre Arbeit in Nordwalde weiter fortzuführen.

Von Sigrid Terstegge