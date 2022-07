Die Bäume werden wohl nicht mehr zu retten sein: Unbekannte haben an zwei Säulenhainbuchen Rinde abgeschält, über kurz oder lang müssen sie gefällt werden. Der Standort der Bäume, am Spielplatz an der Gangolfstraße, macht die Situation nicht einfacher.

Zwei Bäume und eine Bank am Spielplatz an der Gangolfstraße sind beschädigt worden. Vor allem der Schaden an den beiden

Auf den ersten Blick sieht es für manche vielleicht nicht nach einem großen Schaden aus, doch das täuscht: Dass Unbekannte an zwei Säulenhainbuchen Rinde abgeschält haben, hat gravierende Folgen für die Bäume. Zu 99 Prozent seien sie nicht mehr zu retten, sagt Landschaftsgärtner Nils Kockmann, der sich mit seinen Kollegen vom Nordwalder Bauhof um die Bäume kümmert. Den Schaden schätzt er auf mehr als 10 000 Euro. „Das ist kein Kavaliersdelikt mehr“, sagt Kockmann.

Einer der beiden beschädigten Bäume am Spielplatz an der Gangolfstraße Foto: Vera Szybalski

Den Bauhof-Mitarbeitern war bei einer Spielplatzkontrolle am Dienstag aufgefallen, dass die beiden Säulenhainbuchen und eine Bank beschädigt sind. Bäume und Bank befinden sich am Spielplatz an der Gangolfstraße. Das macht die Situation nicht einfacher. Denn durch das Abschälen der Rinde sind die Leitungsbahnen der Bäume beschädigt. „Die paar übrigen Leitungsbahnen können die Krone nicht tragen“, sagt Kockmann. „Dadurch ist die Standsicherheit gefährdet.“

Bäume müssen gefällt werden

Zum Schutz der Vögel wollen die Mitarbeiter des Bauhofs die Bäume momentan eigentlich nicht fällen. „Wir warten den Sommer ab“, sagt Kockmann, der eine „Notfällung“ aber nicht ausschließt. Denn dass Äste aus den beschädigten Säulenhainbuchen herausbrechen und im schlimmsten Fall spielende Kinder treffen, wollen Nils Kockmann und seine Kollegen auf jeden Fall verhindern. Sollte sich andeuten, dass so etwas passieren könnte, müssten die Bäume vielleicht schon vor Oktober gefällt werden und damit außerhalb der Baumfällzeit.

Die Bank am Spielplatz wurde ebenfalls demoliert. Foto: Vera Szybalski

Wann genau sich die Unbekannten an den Bäumen und der Bank zu schaffen gemacht haben, ist nicht klar. Zwischen dem Mittwoch vor einer Woche und Dienstag müsste es passiert sein, an diesen Tagen haben die Bauhof-Mitarbeiter ihre übliche Spielplatzkontrolle gemacht. Die Gemeinde hat bereits Kontakt zur Polizei aufgenommen und will Anzeige erstatten. Anders als bei den Bäumen ist der Schaden an der Bank vermutlich einfacher zu beheben. Es ist zwar ebenfalls Holz abgeschabt worden. Wahrscheinlich muss aber nur ein Brett der Bank ausgetauscht werden.