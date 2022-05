Das nächste Projekt wartet

Die Awo-Kita Merschkamp kann sich bereits seit Ende Januar offiziell als „Faire Kita“ bezeichnen. Genau drei Monate später konnte das Kita-Team nun das dazugehörige Zertifikat entgegennehmen. Beate Steffens, Promoterin für entwicklungspolitische Bildungsarbeit, und Lilo Paßlick vom Nordwalder Arbeitskreis Faire Woche überreichten die Urkunde während einer kleinen Feierstunde. Kita-Leiterin Kerstin Gortheil nahm die Auszeichnung stellvertretend für das gesamte Team und die Kinder entgegen, schreibt der Arbeitskreis Faire Woche.

Alle Kinder der Kita hatten sich in der Turnhalle versammelt und folgten gespannt den Ausführungen von Beate Steffens, die den Weg einer Kakaopflanze aufzeichnete, die nicht wie etwa ein Apfelbaum schon nach kurzer Zeit Früchte trägt, sondern erstmals nach fünf bis sechs Jahren Früchte ansetzt. Und da Blüten und Früchte zur gleichen Zeit am Baum sind, müssen die Früchte ganz vorsichtig geerntet werden und meistens von Kinderhänden.

Vorbereitung auf die Faire Woche

Damit die Kinder dies alles zu Hause noch einmal vertiefen können, gab es für jedes Kind eine Stofftasche mit dem Kinderbuch „Paul entdeckt“, in dem vom regionalen, saisonalen und fairen Handel erzählt wird. Natürlich durfte auch eine fairgehandelte Schokolade in der Tasche nicht fehlen, lautete doch das letzte Projekt der Kita „Apfel, Schokolade und Co.“.

Passend zur Jahreszeit steht schon das nächste Projekt in den Startlöchern. Ein Hochbeet wird bepflanzt und Samen ausgesät, damit die Kinder in ein paar Monaten das Gemüse ernten und verzehren können, heißt es im Pressetext weiter.

Auch laufen in der Kita schon die Vorbereitungen für die Faire Woche vom 16. bis 30. September, wenn es gilt, sich mit der Thematik fairgehandelter Kleidung zu beschäftigen. Die beiden Fachkräfte für die Organisation des Fairen Handels in der Kita, Kathrin Ruland und Tanja Kamping, knüpfen mit der Reise eines T-Shirts an das Thema der bundesweiten Fairen Woche an.