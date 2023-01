Das nächste Projekt wartet schon

Die Ideen gehen dem Förderverein Nordwalder Spielplätze nicht aus – und damit auch die Projekte. Die Arbeiten a

m Spielplatz Woort sind in den letzten Zügen und sollen in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Als nächstes haben sich die Verantwortlichen den Spielplatz Sieverts Kamp vorgenommen. „Es bleibt nicht viel da, außer die Tonne und die Hecke“, verriet Fördervereins-Vorsitzende Mareike Wissing, dass die meisten Spielgeräte ausgetauscht werden sollen.

Da kommt es den Ehrenamtlichen sehr gelegen, dass die Nordwalder Werbegemeinschaft dem Förderverein eine Spende von 500 Euro zugute kommen lässt. Das Geld ist bei der Aktion „Nordwalde zum Leuchten bringen“ zusammengekommen, die die Werbegemeinschaft gemeinsam mit dem Arbeitskreis Faire Woche im Advent veranstaltet hat. 100 Tannenbäume wurden kostenlos an Familien, Vereine, Kitas, Unternehmen oder Nachbarschaften ausgegeben, die im Gegenzug gerne eine Spende da ließen.

Werbegemeinschaft

372 Euro sind gesammelt worden, die Werbegemeinschaft hat den Betrag auf 500 Euro aufgestockt. Vorsitzende Alexandra Lembeck freute sich über die große Spendenbereitschaft. So viel Geld ist bei der Aktion noch nie zusammengekommen. In der Vorstandsrunde der Werbegemeinschaft hätten sie dann festgelegt, dass die Spenden an den Förderverein Nordwalder Spielplätze gehen sollen. „Man merkt ja, wie viel die machen“, sagte Lembeck. Die Aktion im Advent sei für alle im Ort gewesen, genauso wie die Spielplätze es sind. „Das Geld geht quasi an alle zurück.“

Integrativer Spielplatz

Die Spenden fließen in den Umbau des Spielplatzes Sieverts Kamp. „Wir können jeden Euro gut gebrauchen“, sagte Mareike Wissing. In diesem Jahr soll mit den Arbeiten begonnen werden. Der Boden wird erneuert, der Hügel wird entfernt. Eine neue Sitzgruppe wird aufgebaut. Der Förderverein hat bereits ein Waldsofa angeschafft, das dort Platz finden soll. Ein neues Klettergerüst und eine besondere Schaukel sowie Turnstangen sollen aufgebaut werden. Zudem will der Förderverein seinen Plan, einen integrativen Spielplatz zu schaffen, in die Tat umsetzen. Es soll ein Sandkastenbereich geschaffen werden, der auch von Menschen im Rollstuhl gut genutzt werden kann.