Das richtige Format finden

Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. In der evangelischen Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge lässt sich das sonntags an leeren Plätzen in der Kirche ablesen. „Vieles ist einfach abgebrochen in Corona-Zeiten, auch in den Gottesdiensten“, sagt Pfarrerin Janine Hühne. „Es gab einen richtigen Cut bei den Traditionen.“

Mehr als zwei Jahre lang gab es in der Kirchengemeinde beispielsweise keinen Abendmahlsgottesdienst mehr. Damit ist jetzt allerdings Schluss: Das Presbyterium hat beschlossen, dass damit ab März wieder begonnen wird. Andere Gemeinden sind schon eher wieder damit gestartet. „Wir waren einfach noch vorsichtig“, sagt Hühne. „Wir wollten nicht zu früh wieder anfangen.“

Umfrage unter Gemeindegliedern

Vielleicht ungewohnt für einige werde es zunächst statt eines Gemeinschaftskelchs Einzelkelche geben. Außerdem hat die Kirchengemeinde auf glutenfreie Oblaten umgestellt, um allen einen Zugang zu ermöglichen. Statt Wein wird schon seit langem Traubensaft verwendet. Das Presbyterium hofft, dass die wieder aufgenommenen Abendmahlsgottesdienste vielen gut tun werden, selbst wenn beim Probelauf wahrscheinlich noch nicht alles rund laufen werde.

Es dürfte nicht das einzige bleiben, was die Gemeinde in der nächsten Zeit ausprobiert. Sie will eine Umfrage machen, die analog verteilt, aber auch digital zur Verfügung gestellt werden soll. „Wir wollen einfach mal abfragen, wie die Bedürfnisse so sind“, sagt Janine Hühne.

„ »Ich glaube nicht, dass das Bedürfnis weniger geworden ist, sondern es geht um die Form.« “ Pfarrerin Janine Hühne

In den Sonntagsgottesdiensten blieben viele ältere Gemeindeglieder (noch) weg und die mittlere Altersschicht sei gar nicht vertreten. Der Kontakt zu den Jüngeren war durch die Pandemie auch eingeschränkt. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden dieses Jahres hat Hühne kaum richtig kennengelernt, weil die Vorbereitung häufig in Kleingruppen gemacht wurde. Weniger Interesse hat sie bei ihnen aber nicht gemerkt. Stattdessen sei individuellen Glaubensfragen noch mehr auf den Grund gegangen. Taufanfragen gibt es eine ganze Menge. Ein Kind, das am ersten Wochenende des ersten Lockdowns dran gewesen wäre, soll nun zwei Jahre später getauft werden.

Wer zu Gottesdiensten komme, suche sich die passenden Angebote aus, wie den Familiengottesdienst, hat Janine Hühne festgestellt. Jeden Sonntag geht es in die Kirche? Das gilt für viele nicht mehr. „Ich glaube nicht, dass das Bedürfnis weniger geworden ist, sondern es geht um die Form“, meint Hühne. Darüber soll weiter nachgedacht werden. Klar ist aber auch: Die Sonntagsgottesdienste will die Kirchengemeinde nicht aufgeben. Aus Sicht der Pfarrerin werden dies künftig „Zielgruppengottesdienste“, die nicht mehr die gesamte Gemeinde ansprechen.

Menschen sind flexibler geworden

Ob es die Entwicklung ohne Pandemie nicht gegeben hätte, ist spekulativ. „Vielleicht wäre das sonst in ein, zwei Jahren so gekommen“, sagt Janine Hühne, die die Situation nicht nur negativ sieht: Vielleicht könne es dadurch auch neuen Anschub geben. „Ich glaube, die Menschen sind flexibler geworden.“

Darauf stellt sich die Kirchengemeinde ein. Für alle, die gerne zuhause Abendmahl feiern möchte, besteht dieses Angebot, versichert Hühne. Dazu bedürfe es nur einer kurzen Terminabsprache, dann komme sie mit Abendmahl und auf Wunsch auch einer kleinen Andacht nach Hause.