Das Rosenparadies um die Ecke

Einen Blick hinter den Gartenzaun von Regina und Hermann Große Siestrup konnten die Besucher am Wochenende werfen. Der Rosengarten am Fürstengrund ist immer ein Hingucker – auch in diesem Jahr, obwohl der Winter es nicht gut mit den Rosen meinte: Viele sind erfroren.

Der Weg ins Rosenparadies ist gar nicht weit. Im Fürstengrund verbirgt eine Mauer mit Tor einen Garten, wie man ihn sonst nicht so schnell findet. Am Wochenende öffneten Regina und Hermann Große Siestrup zum „Tag der Gärten & Parks in Westfalen-Lippe“ wiederum die Tür ihres Rosengartens für Besucherinnen und Besucher.

Bis 2004 war es ein normaler Gemüse- und Spielgarten mit kleinem Teich für eine junge Familie. Doch irgendwann sind die Kinder erwachsen und der Garten sollte umgestaltet werden. „Einen richtigen Schwimmteich wollten wir bauen“, erzählt Hermann Große Siestrup. Das hat auch geklappt. „Wir gehen jeden Tag schwimmen, auch im Winter“, sagt Regina Große Siestrup im Gespräch mit einer Besucherin. Und die vielen bunten Fische, die teilweise altersmäßig schon Jahrzehnte auf dem Buckel haben, kennen ihre Futterspender. „Wenn wir im Teich schwimmen, dann halten die sich in den Ecken auf“, erklärt die Rosenliebhaberin.

Viele Rosen sind erfroren

Im vergangenen Jahr ist die Aktion wegen Corona ausgefallen. „Das war wirklich schade, denn so eine tolle Rosenblüte hatten wir schon länger nicht“, meint Regina Große Siestrup. Und dann kam der Winter. „Eigentlich hatten wir gedacht, dass der viele Schnee die Pflanzen schützt“, erzählt das Ehepaar. Doch dann die Katastrophe. „Es sind so viele wunderschöne Rosen hier erfroren“, erzählen sie immer noch traurig. Fast 400 dieser edlen Pflanzen gab es im Garten. Es sei bitter gewesen, wie sie die Rosen zurückgeschnitten hätten und nur totes Holz fanden.

Der Vogel ist selbst getöpfert - das ist ein Hobby von Regina Große Siestrup. Foto: Sigrid Terstegge

„Dann haben wir die Rosenstöcke ausgegraben, das tat richtig weh“, erinnern sich die beiden. Kein schöner Anblick. „Es war halt im Januar schon so warm, dass die Rosen Wasser gezogen haben und plötzlich kam die Kälte“, erläutert Regina Große Siestrup. So schnell konnten die Pflanzen den Wasserhaushalt nicht regeln und sind durch das frierende Wasser gesprengt worden.

Große Lücken, wo vorher Rosen waren

„Gerade die Kletterrosen sind eingegangen“, so Hermann Große Siestrup. Man sieht es an dem Laubengang, der sonst dermaßen zugewachsen war, dass kein Sonnenstrahl die Erde erreichte. Jetzt klaffen große Lücken. „Das wird mindestens zehn Jahre dauern, bis alles einigermaßen nachgewachsen ist“, blicken beide dennoch positiv in die Zukunft.

Nicht zum ersten Mal haben Regina und Hermann Große Siestrup ihren Garten interessierten Gästen gezeigt. Foto: Sigrid Terstegge

Am Wochenende erfreuten sich trotzdem zahlreiche Besucherinnen und Besucher an den bunten Blumen. Lila Zierlauch, pinkfarbene Geranien, duftende Vanilleblume und gelb strahlende Tagetes schmückten den Anblick. In den lauschigen Sitzecken machten es sich viele Gäste bequem und genossen einfach nur die selbstgemachte Rosenbowle und die Sicht auf den idyllischen Garten. Dazu plätscherte die Quelle aus der künstlichen Ruinenmauer in den Schwimmteich. Man darf gespannt sein, was bis zum nächsten Mal alles an Rosen wieder hinzugekommen ist.