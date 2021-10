Das vorläufige Ende naht

Seit dem 11. Oktober sind Coronatests für viele Menschen kostenpflichtig. Deswegen ist die Nachfrage auch im Corona-Drive-In-Testzentrum an der Gildestraße 8 stark zurückgegangen. Eventuell wird das Testzentrum nur noch am letzten Wochenende im Oktober für derartige Abstriche zur Verfügung stehen.

Was Rita Lensker, Inhaberin des PMC- Sicherheitsdienstes und Betreibers Corona-Drive-In-Testzentrum an der Gildestraße 8 gegenüber dieser Zeitung auf Nachfrage mitteilte, ist keine Überraschung. „Wir haben überlegt, unser Testzentrum im kommenden Monat zu schließen. Die Nachfrage ist, seitdem die Kosten nicht mehr übernommen werden, stark zurückgegangen“, begründet Rita Lensker diesen Schritt.

Ähnlich sehe es in den beiden anderen Corona-Testzentren des Stadtlohner Sicherheitsdienstes in Dülmen und Heek aus. „In Nordwalde ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests um rund 90 Prozent zurückgegangen. Aber die Betriebskosten bleiben“, so Lensker weiter.

Reaktion

Deshalb lohne sich die Aufrechterhaltung des Corona-Drive-In-Testzentrums nicht mehr. Noch bis zum letzten Oktoberwochenende bleibe alles beim Alten. „Danach beobachten wir das Geschehen und reagieren dann dementsprechend“, erläutert die Unternehmerin.

Heute wird das Team von Rita Lensker noch Corona-Schnelltests für Kurzentschlossene Läuferinnen und Läufer anbieten, die am 1. Nordwalder Laufspektakel der Nortwood Runners teilnehmen wollen und nicht die 3G-Regel erfüllen.

Mehr als 10 000 Tests

Mehr als 10 000 Tests hat das PMC-Team innerhalb eines halben Jahres durchgeführt. Für den reibungslosen Ablauf in Kooperation mit dem ortsansässigen Sportverein hat sich Rita Lensker beim SC Nordwalde mit dem Sponsoring eines Defibrillators bedankt. „Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war vorbildlich.“

Sollte sich die Corona-Lage ändern, könne ihr Unternehmen in kürzester Zeit das Corona-Drive-In-Testzentrum wieder einrichten.