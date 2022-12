Das war das Jahr 2022 in Nordwalde

Die großen Krisen in der Welt haben im Jahr 2022 auch in Nordwalde ihre Spuren hinterlassen. Der Jahresbeginn war noch von der Corona-Pandemie geprägt. Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigte die Nordwalderinnen und Nordwalder. Gefeiert wurde in dem Jahr aber auch.

Foto: Ann-Kathrin Schriever