Diese Ausstellung ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Eine malerische Bispinghof-Kulisse trifft auf Dekoratives und Ausgefallenes. Die Nordwalder Adventsausstellung „Ideen für Weihnachten“, die am kommenden Wochenende zum 24. Mal stattfindet, ist für Liebhaberinnen und Liebhaber von Selbstgemachtem ein Muss.

Den Besucherinnen und Besuchern sollen mit dieser Ausstellung in einem weihnachtlichen Ambiente Anregungen zu festlicher Gestaltung der Advents- und Weihnachtszeit gegeben werden, schreibt Veranstalterin Anke Keukenbrink in einer Pressemitteilung.

Zahlreiche Stände

Es besteht auch die Möglichkeit, schon einmal das ein oder andere Weihnachtsgeschenk oder Mitbringsel zu erwerben. Neben Skulpturen und Leckereien finden sich an zahlreichen Ständen Arbeiten aus Ton, Weiden, Holz und Beton, Deko aus Papier, Karton, Acrylmalerei, Strickwaren, Schmuck und vieles mehr. Diese Mal ist auch die Faire Woche mit dabei, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Für Verpflegung ist wie immer gesorgt, nur in leicht veränderter Form mit kalten und warmen Getränken sowie Steakbrötchen vom Grill. Für den Kreativmarkt wird es eine Einlasskontrolle geben. Es gilt die 3G-Regel: Besucher müssen also geimpft, getestet oder genesen sein.

Die Adventsausstellung hat am Samstag (6. November) von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag (7. November) von 11 bis 17 Uhr auf dem Bispinghof in Nordwalde an der Bispingallee 31 geöffnet.