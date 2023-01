Den eingeschlagenen Weg weiter gehen

Die Präsentation der Ergebnisse der Sommer-Kunst-Akademie in 2021 lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Langfristige Ziele wie den Bispinghof als „Dritter Ort“ einerseits, eher mittelfristige wie ein kleines Kulturprogramm für dieses Jahr andererseits: Der Förderverein Bispinghof plant parallel zu den andauernden Umbauarbeiten am gelben Haus für die Zukunft. Regelmäßig werde an einem Konzept für den Bispinghof als „Dritter Ort“ gearbeitet, teilt der Förderverein mit.

Das Kernteam mit Isa Brodesser und Manfred Hellenkamp von der Bürgerstiftung, Anke Keukenbrink vom Heimatverein, Barbara Keil-Neuß und Annette Quint-Hellenkamp vom Förderverein sowie Daniel Matlik von der Gemeinde Nordwalde hat einen Plan entwickelt, um mehr Leben auf den Bispinghof zu bringen. Gemeinsam mit anderen Interessierten soll er als „öffentliches Wohnzimmer und kultureller (Er)lebensraum“ für Nordwalde und Umgebung gestaltet werden.

Warten auf die Fördermittel

Die breite Unterstützung durch Nordwalder Institutionen und die einstimmige Zustimmung des Gemeinderates haben die Verantwortlichen ermutigt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Und das obwohl die großen Fördermittel des Landes NRW für die Entwicklung „Dritter Orte“ frühestens Ende dieses Jahres zur Beantragung ausgeschrieben werden, „wenn überhaupt“, schreibt der Förderverein.

Um dieses Jahr nicht untätig verstreichen zu lassen, sollen als erste Bausteine die Gestaltung der ersten Etage als Café/öffentliches Wohnzimmer sowie der Ausbau des Sockelgeschosses mit Werk- und Arbeitsräumen in Angriff genommen werden. Dazu ist der Förderverein in Gesprächen mit dem Kulturamt des Kreises Steinfurt und anderen kulturfördernden Stellen. Wer den Verein unterstützen möchte, ob finanziell oder ideell, kann das tun.

„ »Gottfried Strathmeier, der eigentliche Vater der Sommerakademie, macht noch zwei Jahre weiter.« “ Förderverein Bispinghof

Trotz der Umbauarbeiten auf dem Bispinghof will der Förderverein ein kleines Kulturprogramm auf die Beine stellen, das bald vorgestellt werden soll. Ein Event steht bereits fest: Nach zwei Jahren Miniformat kann in 2023 endlich wieder eine kleine Sommer-Kunst-Akademie auf dem Bispinghof angeboten werden, kündigen die Verantwortlichen an. Es wird aber einige Veränderungen geben: Bruno Büchel, Theo Rotermund und Elisabeth Lasche haben sich als aktive Kursleiter zurückgezogen. „Ihnen gilt unser großer Dank für zehn Jahre wunderbare Zusammenarbeit mit herrlichen Kursen und Abenden auf dem Bispinghof. Aber Gottfried Strathmeier, der eigentliche Vater der Sommerakademie, macht noch zwei Jahre weiter“, so der Förderverein.

Ulla Niederberghaus aus Greven übernimmt im Sommer den Kurs Malerei. Sie hat langjährige Erfahrung als Kursleiterin und hat im vergangenen Jahr schon spontan mit ein paar Teilnehmerinnen mitgemacht. Sandra Silbernagel aus Münster ist für 2023 neu als Dozentin gewonnen worden. Sie führt in die Kunst der „Land Art“ ein und macht damit die schöne natürliche Umgebung des Bispinghofs zum Gegenstand des künstlerischen Schaffens.

Anmeldungen möglich

Die zwölfte Sommer-Kunst-Akademie findet vom 20. bis 23. Juli (Donnerstag bis Sonntag) statt. Weitere Informationen dazu erhalten Interessierte im Internet oder per E-Mail an info@bispinghof-nordwalde.de. Anmeldungen für die drei Kurse zu Malerei, Land Art und Bildhauerei sind bereits möglich.