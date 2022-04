Den Schwung mitnehmen

In den Vorjahren hat sich auch die Nordwalder Gemeindeverwaltung am Stadtradeln beteiligt. Die nächste Auflage der Aktion findet vom 26. Mai bis 15. Juni statt. Wer teilnehmen will, kann sich und sein Team bereits jetzt anmelden.

Das Auto stehen zu lassen und sich für die kurzen Strecken aufs Fahrrad zu schwingen – dazu sind die Nordwalderinnen und Nordwalder vom 26. Mai bis 15. Juni aufgerufen. In dem Zeitraum findet erneut das Stadtradeln in der Gemeinde statt. Ob sich Nordwalde wieder an der Aktion beteiligt, musste nicht lange diskutiert werden. „Nachdem die letzten beiden Jahre so gut gelaufen sind, war das gar keine Frage“, sagt Klimaschutzmanagerin Vera Edeling. Bei der Premiere in 2020 radelten die Nordwalder insgesamt fast 65 000 Kilometer, in 2021 waren es sogar 85 000 Kilometer. „Ich bin mal gespannt, ob wir an die letzten beiden Jahre anknüpfen können“, sagt Edeling.

Beim Ablauf und der Organisation hat sich nicht viel geändert. Online kann sich für das Stadtradeln angemeldet werden. Das ist bereits möglich, die ersten Nordwalder haben das auch schon getan. Es wird wieder in Teams gefahren, was natürlich nicht bedeutet, dass immer zusammen geradelt werden muss, sondern dass die Kilometer für das Team zählen.

Mit seinem Team anmelden

Wer sich nicht mit seinem Verein, seiner Freundesgruppe, Familie oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen anmeldet, fährt im offenen Team mit. Alle Kilometer zählen für Nordwalde. Die Gemeindeverwaltung um Teamkapitänin und Bürgermeisterin Sonja Schemmann ist schon registriert, mit der Wichernschule hat sich auch schon die erste Nordwalder Schule gemeldet, dass sie wieder teilnimmt.

Die Stadtradeln-App ist freigeschaltet, dort können die geradelten Kilometer ebenso eingetragen werden. Wer die Kilometer lieber im Radel-Protokoll auf dem Flyer der Gemeinde sammeln möchte, hat dazu auch Gelegenheit. Die Flyer und Plakate für die Aktion werden gerade erstellt. Es gibt auch eine Verbesserung im System, sagt Vera Edeling: Es könne nun abgelesen werden, „welche Strecke mache ich eigentlich wirklich mit dem Fahrrad“.

Kilometer sammeln bei Alltagsstrecken

Gemeinsame Radtouren organisiert die Gemeinde nicht zuletzt aus Corona-Gründen nicht. „Die meisten Kilometer sind auch nicht bei den Extratouren gesammelt worden“, sagt Vera Edeling. „Die meisten kamen bei den Alltagsstrecken zusammen.“ Das ist schließlich auch Zweck des Stadtradelns: Möglichst viele Menschen für das Radfahren im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Aus dem Kreis Steinfurt beteiligt sich nicht nur Nordwalde an der Aktion. Im Vorjahr war der Kreis überaus erfolgreich, berichtet Edeling: Beim Vergleich mit anderen Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland rangierte der Kreis Steinfurt auf den ersten Plätzen.