„Den Tod nicht tabuisieren“

An Allerheiligen werden oft die Gräber verstorbener Angehöriger besucht. Die Besuche sind aber weniger geworden, hat Friedhofsgärtner Swen Gerlach festgestellt. Es ist nicht die einzige Änderung in der Friedhofskultur, die in letzter Zeit zu beobachten ist.

Am morgigen Dienstag (1. November) ist Allerheiligen. An diesem Feiertag gedenkt die katholische Kirche allen Heiligen. Am Tag danach – Allerseelen – wird allen Verstorbenen gedacht. Oft besuchen Angehörige an dem christlichen Feiertag Grabstätten Verstorbener, stellen für diese Kerzen auf und sprechen Gebete. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die Friedhofskultur verändert. Die Besuche haben stark abgenommen. Das hat Swen Gerlach, seit 2017 Gärtner des katholischen Friedhofs, festgestellt.