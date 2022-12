Der Anfang ist gemacht

KvG-Gesamtschule baut Partnerschaft mit High School in Damongo auf

Am Donnerstag sitzen rund ein Dutzend Achtklässlerinnen und Achtklässler der KvG-Gesamtschule vor ihren iPads und erstellen Profile über sich. Diese sollen bald von Schülern aus Damongo gelesen werden. Mit einer dortigen High School baut die KvG eine Partnerschaft auf.

Die Schülerinnen und Schüler der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule sitzen am Donnerstag alleine einzeln über ein iPad gebeugt und doch könnte genau das der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein. Denn die rund ein Dutzend Achtklässler erstellen auf Englisch Profile mit ihrem Namen, Hobbys und Co. für eine digitale Pinnwand. Was die Schüler über sich zu erzählen haben, soll bald von Gleichaltrigen aus Damongo gelesen werden. Denn mit der dortigen Cathedral Junior High School Ghana baut die KvG-Gesamtschule derzeit eine Partnerschaft auf.