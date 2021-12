Nordwalde

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Bürgerzentrum ist gemacht: Der Bauantrag ist eingereicht. Die Planungen laufen derweil weiter. Ein besonderes Projekt steht in nächster Zeit auch noch an: Auf dem Gelände sollen Bohrungen in 126 Meter Tiefe stattfinden.

Von Vera Szybalskiund