Der Kreis schließt sich

Anfang des Jahres hat Daniel Matlik seine neue Stelle angetreten: Der 44-Jährige ist in der Gemeindeverwaltung unter anderem für die Entwicklung und Gestaltung des Ortskerns zuständig. Mit dem Wechsel von Laer nach Nordwalde ist Matlik beruflich in seinem Heimatort angekommen.

In Daniel Matliks letzter Schicht in der Bahnhofsbuchhandlung vor einigen Jahren kam zufällig Claus Ufermann in den Laden. Die beiden tauschten sich aus und sprachen dabei auch über Matliks berufliche Zukunft. Den Diplom-Geografen zog es schließlich nach Laer, wo er viereinhalb Jahre bei der Gemeinde arbeitete, zunächst als Klimaschutzmanager, danach in der neu geschaffenen Stabsstelle Klimaschutz, Dorfmarketing und Tourismus. Zum 1. Januar ist Daniel Matlik nach Nordwalde gewechselt und übernimmt in der Gemeinde Aufgaben, die – richtig – Claus Ufermann zuvor erledigt hat.