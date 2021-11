Der Schwerpunkt hat sich verlagert

„Mach Was“ will eine Weihnachts-CD produzieren

Das Jubiläumsjahr ist vorbei, die ursprünglichen Ideen von Corona durchkreuzt, die neuen Pläne pandemiebedingt auch verändert, doch egal, wie viele Hindernisse es gibt und gab, an dem Projekt „Hoffnungslichter“ zum 20-Jährigen hält der Kulturverein „Mach Was“ fest. Er will eine Weihnachts-CD veröffentlichen – und damit eine Neuauflage der Platte von 2000 schaffen. Der Erlös soll „Königskinder“ zugute kommen, einem ambulanten Hospizdienst für Kinder und Jugendliche in Münster und den Kreisen Warendorf, Steinfurt und Coesfeld.