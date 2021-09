Der Zirkus kommt nach Nordwalde

Fünf Tage lang drehte sich an der Gangolfschule alles um den Zirkus. Die Schülerinnen und Schüler verwandelten sich in wilde Tiere, Jongleure und Clowns und zeigten bei einer Vorstellung, was sie gelernt haben.

Die wilden Tiere wollen nicht immer so, wie der Zirkusdompteur und Clown das möchte – statt über die Stange geht es drunter her.

Der Schulhof hat sich in eine Manege verwandelt, die kommissarische Schulleiterin Nadine Otte in eine Zirkusdirektorin und die Schülerinnen und Schüler in wilde Tiere, Jongleure und Clowns. Oder anders gesagt: Der Zirkus war in Nordwalde – und zwar fünf Tage lang an der Gangolfschule. Die Projektwoche an der Grundschule stand ganz im Zeichen der Artistinnen und Artisten.

Begleitet wurden die Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer von Daniel Lorenz und Felix Lang vom Zirkustheater StandArt. In der Vorwoche hatten die beiden die Lehrer fortgebildet, damit diese mit ihren Klassen Auftritte einstudieren konnten, die am Freitagnachmittag bei einer Vorstellung auf dem Schulhof den Eltern präsentiert wurden.

Eine grandiose Woche

„Zirkusdirektorin“ Nadine Otte begrüßte die Gäste. Die Schüler hätten in der Woche gebastelt, gesungen, getanzt „und vor allem viel gelacht“. Die Mädchen und Jungen haben Akrobatiknummern einstudiert, Jonglieren oder Einradfahren geübt. Der Förderverein hat die Projektwoche finanziell unterstützt. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen, sagte Otte, die Daniel Lorenz und Felix Lang dankte: „Ihr habt uns eine grandiose Woche beschert, die wir so schnell nicht vergessen werden.“

Zirkus-Projektwoche an der Gangolfschule Fünf Tage lang drehte sich an der Gangolfschule alles um den Zirkus. Foto: Vera Szybalski In der Projektwoche verwandelten sich die Schülerinnen und Schüler in wilde Tiere, Clowns, Jongleure und Zauberinnen. Foto: Vera Szybalski Pro Kind durften zwei Erwachsene zu der Vorstellung auf dem Schulhof kommen. Foto: Vera Szybalski Die Krümelklasse war auch dabei - natürlich mit Keks. Foto: Vera Szybalski Daniel Lorenz und Felix Lang vom Zirkustheater StandArt begleiteten die Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler in der Projektwoche. Foto: Vera Szybalski Von Montag bis Freitag hieß es: „Manege frei" Foto: Vera Szybalski Die kommissarische Schulleiterin Nadine Otte fungierte bei der Vorstellung als Zirkusdirektorin. Foto: Vera Szybalski

Was die Grundschüler gelernt haben, durften sie dann zeigen. Die „Affenklasse“ hatte die Kokosnuss geklaut, bei den Clowns klappte das Händeschütteln nicht so richtig und sorgte für Lacher im Publikum und die wilden Tiere machten nicht immer das, was die Zirkusdompteure von ihnen verlangten.

Daniel Lorenz und Felix Lang hatten in der Projektwoche morgens Aufführungen gemacht, danach gingen sie von Klasse zu Klasse, um die Lehrer zu unterstützen, die von den beiden genauso wie die Schüler gelobt wurden: „Ihr habt das wirklich großartig gemacht.“ Alle hätten an einem Strang gezogen. Es sei eine ganz tolle Zeit gewesen.

Kein Unterricht, trotzdem gelernt

Lehrerin Anja Enkrodt hat die Erfahrung gemacht, dass die Schüler aus sich herausgekommen sind und die Unbefangenheit zurückgekehrt sei: „Wir hatten zwar keinen Unterricht in dem Sinne, aber die Schüler haben viel gelernt.“ Als jedes Kind seine Rolle gefunden hatte, habe das die Gemeinschaft total gestärkt, ergänzte Lehrerin Birgit Vortkamp. Und wie war es für die Schüler? Lina Kumpmann aus der 3b gefielen die Vorstellungen am Morgen besonders gut und Justus Muesmann aus der 4a sagte: „Das war einfach mal was anderes. Das hat richtig Spaß gemacht.“