Der ZOB ist bald Geschichte

Wer regelmäßig in Nordwalde Bus fährt, muss sich ab dem 18. August auf Änderungen einstellen: Der ZOB wird aufgegeben und der Bustreff Gesamtschule sowie die beiden Haltestellen Ortsmitte und Ehrenmal in Betrieb genommen.

Ab dem 18. August wird der ZOB aufgegeben und der Bustreff Gesamtschule genauso wie die Haltestellen Ehrenmal an der Emsdettener Straße (l.) und Ortsmitte an der Bahnhofstraße (u.) in Betrieb genommen.

Lange ist darüber diskutiert worden, nun wird aus den Plänen Realität: Am 18. August (Mittwoch) wird der ZOB aufgegeben und stattdessen der Bustreff Gesamtschule an der Emsdettener Straße angesteuert, sowohl vom Schulverkehr als auch vom Linienverkehr. An dem Tag greift der Fahrplanwechsel der Verkehrsunternehmen. Für die Nordwalderinnen und Nordwalder bedeutet das: Wer bislang immer zur gleichen Zeit, immer am Busbahnhof in den Bus eingestiegen ist, wird sich bald umgewöhnen müssen.

Damit der Weg zur Bushaltestelle nicht so weit ist, wenn der ZOB nicht mehr angefahren wird, gibt es zwei neue im Ortskern: Die Haltestellen Ehrenmal für beide Richtungen sind unweit des Modehauses Meer und der Zahnarztpraxis Ernst. Die Haltestellen Ortsmitte befinden sich ortsauswärts vor dem Ärztehaus an der Bahnhofstraße und ortseinwärts vor dem Gelände, wo früher Schlecker war. Ob die beiden Haltestellen dort dauerhaft bleiben, steht noch nicht endgültig fest. „Wir testen die beiden Haltestellen erst mal“, sagt Uwe Schmitz, der in der Gemeindeverwaltung für den Öffentlichen Personennahverkehr zuständig ist.

Neue Abfahrtszeiten

Aufgrund der Nähe zum Bustreff Gesamtschule wird die Haltestelle St.-Augustinus-Altenzentrum aufgegeben. Die Linien R 73 und N 5 sowie 172, 176 und 178 steuern ab dem 18. August alle den Bustreff an. Die R 73 und N 5 halten künftig an der neu gebauten Mittelinsel, die 172, 176 und 178 direkt vor der Schule.

Die R 73 in Richtung Münster fährt künftig um 18 nach am Bustreff ab, in Richtung Steinfurt um zwei Minuten nach halb. Die R 73 in Richtung Münster ist um 16 nach und 20 nach an der Haltestelle Ortsmitte und um 17 nach und 19 nach an der Haltestelle Ehrenmal. Fährt die R 73 in Richtung Steinfurt, ist sie um halb und vier Minuten nach halb an der Haltestelle Ortsmitte und um eine Minute sowie drei Minuten nach halb an der Haltestelle Ehrenmal, teilt Maurice Fehmer vom Verkehrsbetrieb Schäpers mit.

Wie genau das ZOB-Gelände künftig gestaltet wird, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Für die Wartehallen vom ZOB sowie der Haltestelle St.-Augustinus-Altenzentrum hat die Gemeinde aber bereits eine neue Verwendung gefunden: Eine wird im Scheddebrock wieder aufgebaut und ersetzt dort eine Holzhütte, die andere wird am Bahnhof platziert. An die zunächst provisorischen Haltestellen Ortsmitte und Ehrenmal kommen erst mal nur Masten.