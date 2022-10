Die Hilfe geht weiter

Sie machen‘s noch einmal: Die Piggenband reist in anderthalb Wochen wieder ins Ahrtal. Bereits vor einem Jahr waren die acht Musikanten aus Emsdetten, Nordwalde, Greven und Altenberge in der Region, um für die Opfer sowie Helferinnen und Helfer der Flutkatastrophe im Juli 2021 zu spielen. Die Piggenband hatte gleich doppelten Grund zur Freude im Gepäck: Mit ihrer Musik heiterten sie die Menschen vor Ort etwas auf, sorgten für Ablenkung und übergaben zudem Spenden in Höhe von 11 000 Euro an betroffene Familien. Dass sie wiederkommen wollen, war für die Piggenband schon bei ihrem ersten Besuch klar. „Das haben wir schon auf dem Rückweg im Bus gesagt“, erinnert sich Bandmitglied Petra Dillmann.

Gesagt, getan. Am 21. Oktober (Freitag) fahren die Musiker erneut ins Ahrtal. „Die Tour ist gar nicht so viel anders, außer dass wir einen Tag mehr haben“, sagt Dillmann. Ein paar kleinere Änderungen gibt es aber doch: Sämtliche Kosten für die Reise an sich werden von der Band getragen. Im Vorjahr haben die Musiker beispielsweise etwas Benzingeld erhalten. „Die Spenden kommen Eins-zu-eins an“, verspricht Dillmann.

Senioren leben in Wohncontainern

Nachdem im Vorjahr vornehmlich junge Familien mit kleinen Kindern unterstützt wurden, die bei der Flut Haus und Einrichtung verloren haben, kommt das Geld diesmal Seniorinnen und Senioren zugute. „Die haben wir beim letzten Mal nicht angetroffen“, sagt Bandmitglied Klaus Allendorf. Denn die älteren Menschen waren damals anderweitig untergebracht, einige sind mittlerweile aber zurück. Die Piggenband wird deshalb als erstes eine Siedlung in Dernau mit Wohncontainern für Senioren ansteuern.

Die Musiker haben von Einzelschicksalen bei den älteren Menschen gehört. In einem Fall ist beispielsweise der Ehepartner in den Fluten zu Tode gekommen. Für Senioren sei es zudem nicht so einfach, an Geld zu kommen, begründet die Piggenband ihr Spendenziel. Kredite seien oftmals wegen des Alters nicht mehr möglich und Kräfte ließen eine erneute Arbeit nicht mehr zu. Auf die gewohnten sozialen Kontakte verzichten zu müssen, mache alles noch schwerer. Ebenso wie Heimweh.

„ »Wir haben immer vermutet, dass das nicht nach ein oder zwei Jahren alles fertig ist.« “ Petra Dillmann

Die Senioren, die in den Containern leben, sollen einen Teil der Spendengelder erhalten. Die Piggenband hat zudem Kontakt zur Feuerwehr in Dernau. Obwohl diese selbst von der Flut betroffen war, taten die Feuerwehrleute pflichtbewusst ihre Arbeit in der Nacht der Katastrophe und darüber hin­aus. Leider hätten auch Menschen beim Einsatz ihr Leben und Hab und Gut verloren, so die Musiker.

Wie stark betroffen die Menschen in der Region von der Flut waren, davon konnte man über die Fernsehbilder einen Eindruck erhalten. Das live zu erleben, sei aber noch mal etwas anderes, sagt Petra Dillmann. Als er wieder zuhause von den Erlebnissen der Betroffenen, von der Todesangst, die sie durchgemacht haben, berichtet habe, „da wird einem die Stimme zittrig“, ergänzt Klaus Allendorf. Derzeit läuft der Wiederaufbau im Ahrtal. „Wir haben immer vermutet, dass das nicht nach ein oder zwei Jahren alles fertig ist“, sagt Dillmann. Nach dem, was sie gehört haben, findet die Weinlese aber wieder statt. Und: „Weintrauben gibt es dieses Jahr viele.“

Noch sind Spenden möglich

Die Piggenband wird im Ahrtal auch an zwei Stellen des Rotweinwanderwegs Station machen, um den Menschen dort mit ihrer Blasmusik eine Freude zu bereiten. Damit schließen sich die Musiker der Aktion „Wandern für den Wiederaufbau“ an.

Der Start ihrer Tour wird diesmal nicht in Nordwalde sein. Beim letzten Mal spielte die Piggenband zunächst ein kleines Konzert im Dorf, um weitere Spenden für die Flutopfer zu sammeln. Am 21. Oktober wird nun in Emsdetten gestartet, wo auch ein Teil der Band wohnt. Mit einem kleinen Platzkonzert in der Frauenstraße nahe der Pankratiuskirche will die Piggenband von 9.30 bis 11 Uhr weitere Spenden sammeln.

Die Musiker haben schon Spenden zusammenbekommen. Beim runden Geburtstag eines Bandmitglieds sind 4500 Euro gespendet worden. Bei weiteren Aktionen hat sich die Zahl der Spendengelder auf mittlerweile 7500 Euro erhöht.

Am 21. Oktober fährt die Piggenband ins Ahrtal. Wer sich an den Spenden beteiligen möchte, kann das per Überweisung auf das Konto Stephan Flothmann, IBAN: DE 89 4036 1906 5216 4728 00 mit dem Stichwort „Spende für Flutopfer im Ahrtal“ machen oder das Geld persönlich bei Mitgliedern der Piggenband abgeben. Die Band verspricht: „Jeder Euro kommt an.“