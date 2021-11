Die längste Fuge fehlte nicht

In insgesamt zwölf Konzerten stellt Professor Ludger Lohmann das Orgelwerk von Johann Sebastian Bach an der Nordwalder Barockorgel vor. Nun fand das zehnte Konzert der Reihe „Bach 1720“ statt.

Im Rahmen der Konzertreihe „Bach 1720“ fand am Sonntag das zehnte Konzert in der St.-Dionysius-Kirche statt. Professor Ludger Lohmann stellt in insgesamt zwölf Konzerten das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs an der Nordwalder Barockorgel vor. „War schon jemand bei den neun vorherigen Konzerten?“, fragte Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst bei der Begrüßung der Gäste. Und tatsächlich fanden sich zwei Verehrer der Orgelwerke, die noch kein Konzert verpasst hatten.

Professor Lohmann hatte ausführliche Werkseinführungen zu den von ihm gespielten Stücken im Programm veröffentlicht. Präludium und Fuge g-Moll BWV 535 zeige noch deutliche Anklänge an nord- und mitteldeutsche Vorbilder aus Bachs Frühzeit, so Lohmann. Das zweite Stück, „Christus der ist mein Leben“, wurde vermutlich geschrieben, bevor Bach 15 Jahre alt war. „Jesu meines Lebens Leben“ und „Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost“ folgten.

Bachs reife Weimarer Zeit

Auch zu hören war die erst vor einigen Jahren wieder aufgefundene frühere Choralfantasie „Wo Gott der Herr nicht bei uns hält“. Dort werde thematisiert, wie der Mensch im Kampf mit Feinden auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Der bekannteste Satz des Orgelbüchleins dürfte die Choralbearbeitung BWV 639, „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ sein.

„Toccata und Fuge d-Moll BWV 538“ belegen Bachs reife Weimarer Zeit mit Emanzipation von seinen norddeutschen Vorbildern. Es ist die längste Fuge im Orgelwerk Bachs und wurde zum Schluss von Lohmann gespielt. Die Zuhörer und Zuhörerinnen bedankten sich mit reichlich Applaus.