Die schönste Oper der Kirchenmusik

Inspirierend und künstlerisch überaus niveauvoll war der Auftritt des Projektchores „P25“ sowie des Projektorchesters Münsterland am Sonntag in der Grevener St.-Martinus-Kirche.

Mit einem zutiefst bewegenden Musikerlebnis wurden die vielen Liebhaber sakraler Musik am Sonntag in der Grevener St.-Martinus-Kirche beschenkt. Der Nordwalder Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst ist für seine überaus niveauvollen Projekte wie die exquisite Konzertreihe „Bach 1720“ bekannt und seit einem Jahr probt er mit dem Projektchor „P25“ sowie dem Projektorchester Münsterland an einem der wohl bedeutendsten sakralen Werke aus der Feder Guiseppe Verdis.

Dieses Requiem ist in einer Zeit entstanden, als der „Kampf“ um die „wahre“ Kirchenmusik von restriktiven Maßnahmen der katholischen Kirche geprägt war, die nichts Weltliches duldete. Als künstlerische Auflehnung kann man die „Messa da Requiem“ von Guiseppe Verdi auffassen, es gilt als die wohl schönste Oper der Kirchenmusik.

Starke Glaubensaussage

Dies muss auch den Interpretationsansatz von Thorsten Schlepphorst geprägt haben, denn am Sonntag erlebte man eine durch Theatralik bestimmte Aufführung.

Für die solistischen Partien konnte er die Sopranistin Marietta Zumbült, die Mezzosopranistin Ina Susanna Hirschfeld, den Tenor Enrique Bernardo und den Bassisten Arndt Winkelmann gewinnen. Diese versierten Musikerinnen und Musiker sind im Bereich sakraler Musik wie auch im Opernfach bestens zu Hause, wussten ihre ganzen Qualitäten in eine lebendige Ausgestaltung der anspruchsvollen Solopartien einzubringen.

Bei solcher Qualität konnten sie sich ganz auf die starke Glaubensaussage jenseits des reinen Notentextes konzentrieren und sie in ein facettenreiches Gewand kleiden.

Was der große Projektchor unter der versierten Leitung von Thorsten Schlepphorst allerdings präsentierte, war einfach inspirierend und war künstlerisch überaus niveauvoll.

Textverständlichkeit, feinste Stimmgruppentrennung und ein großes dynamisches Spektrum zeichneten den Chor aus, was bei der speziellen Akustik der Kirche sicherlich keine leichte Aufgabe war.

Leidenschaftlichkeit und Sinnlichkeit des Requiems wurden so lebendig, fühlte man sich wie in die Mailänder Kirche San Marco versetzt, in der 1874 das Requiem uraufgeführt wurde.

Die dem Werk oft angehaftete heroische Stimmung, Verdi schrieb sie nachweislich „zum Ruhme Italiens“, war zwar spürbar, aber Thorsten Schlepphorst stelle sie nicht ins Zentrum seiner Interpretation. Dieser respektvolle Umgang mit dem Werk zeichnet ihn aus und so erlebte man ein „Verdi-Requiem“ mit zwar dramatischen Effekten, die allerdings nie übertrieben wurden.

Auch das Projektorchester Münsterland zeigte sich bestens vertraut mit diesem bedeutenden Werk. Da stimmte jeder Einsatz bis ins kleinste Detail, boten sich den Sängerinnen und Sängern ein klangfarbenreicher instrumentaler Grund, auf dem sich ihre Stimmen in ihrer ganzen Schönheit entfalten konnten.