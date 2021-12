Die Sprache mit Leben füllen

Gingerbread backen in „Englisch Plus“

Nordwalde

Die Sprache steht in beiden Fächern im Mittelpunkt, was gemacht wird, unterscheidet sich im klassischen Englisch-Unterricht und dem Wahlprofil „Englisch Plus“ aber. In Letzterem drehte sich nun alles um Gingerbread. Weihnachtsbäckerei mal anders.

-vera-