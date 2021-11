Die Stammgäste sind wieder da

Drei Mal waren sie schon in der St.-Dionysius-Kirche, alles vor Corona. Nun war das Ensemble „Polyharmonique“ wieder einmal in Nordwalde. Auf Einladung der Kfd gaben sie ein Konzert.

Das Ensemble „Polyharmonique“ war am Donnerstagabend zu Gast in der St.-Dionysius-Kirche und unterhielt das Publikum, das sich mit Applaus bedankte.

Ein Genuss auf allerhöchstem Niveau der Kirchenmusik erwartete am Donnerstagabend die Gäste in der St.-Dionysius-Kirche. „Inzwischen sind ‚Polyharmonique‘ schon Stammgäste hier“, meinte Organist Thorsten Schlepphorst bei der Begrüßung. Zum vierten Mal besuchten die Musikerinnen und Musiker diese Kirche. „Genau vor einem Jahr waren sie zum letzten Mal da und dann war wegen Corona Schluss mit Kunst und Kultur“, so Schlepphorst.

Es durfte nicht mehr im Gottesdienst gesungen werden. Vereinsleben habe nicht mehr stattfinden können. Trotzdem hätten zahlreiche Mitglieder der Gemeinde dafür gesorgt, dass Kontakte weiterhin aufrechterhalten wurden. „Sie haben sich dafür eingesetzt, dass der Zusammenhalt der Gemeinschaft nicht auf der Strecke geblieben ist“, unterstrich Schlepphorst stellvertretend für die Katholische Frauengemeinschaft, die zu dem Konzert eingeladen hatte.

Vokalmusik der Renaissance- und Barockzeit

Dann habe es auch noch diejenigen gegeben, die mit allem was gerade noch an Gesang erlaubt gewesen sei im Gottesdienst, diesem einen würdigen Rahmen gegeben hätten. Für alle sollte das Konzert ein kleiner Lohn sein. Unterstützt wurde die Finanzierung durch das NRW-Förderprogramm „Neustart miteinander“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Die Besucherinnen und Besucher bedankten sich mit Applaus für das Konzert. Foto: Sigrid Terstegge

Das Ensemble „Polyharmonique“ ist nach eigener Aussage ein Kollektiv von Gesangssolisten, das sich unter Berücksichtigung der historischen Aufführungspraxis auf die Vokalmusik der Renaissance- und Barockzeit spezialisiert hat. Unterstützt wurden die acht Sängerinnen und Sänger – Magdalene Harer, Hannah Morrison (Sopran), Christian Rohrbach, Alexander Schneider (Alt), Johannes Gaubitz, Sören Richter (Tenor), Matthias Lutze und Felix Rumpf (Bass) – von Juliane Laake mit der Violone und Klaus Eichhorn an der Orgel.

Das Ensemble widmet sich derzeit hauptsächlich dem Kirchenmusiker Heinrich Schütz (1585-1672). Er werde als der wichtigste Komponist von Kirchenmusik des deutschen Sprachraumes bezeichnet vor Johann Sebastian Bach. Das erste Gesangsstück des Abends kündigte Thorsten Schlepphorst damit an, dass es wahrscheinlich seit 300 Jahren zum ersten Mal wieder zu hören war. „Tobias Michael (1592-1657) war wohl als Kantor beauftragt worden, eine Sterbemusik zu schreiben“, so Schlepphorst. Dann stimmten die Musiker „Selig sind die Toten“ an.

Perfekt gesungen

Von Johann Hermann Schein (1586-1630) folgte „Threnus – Ich will schweigen“. Johann Vierdanck (1605-1646) hatte „Meine Harfe ist zur Klage geworden“ komponiert. „Das Musikalische Exequien SWV 279-281“ bestand aus drei Teilen: „Concert in Form einer Teutschen Begräbnis Missa“, „Motetto – Herr, wenn ich nur dich habe“ und „Canticum B. Simeonis – Nunc dimittis“. Diese musikalischen Exequien bildeten das Zentrum des feierlichen Konzertprogramms. Heinrich Schütz hatte es anlässlich des Todes seines Landesherrn Heinrich Posthumus Reuß komponiert.

Perfekt gesungen von den Gesangssolisten folgten noch „Wie der Hirsch schreiet“ von Christoph Bernhard (1628-1692), „Nun bitten wir den heiligen Geist“ von Michael Praetorius (1571-1621) und „Herzlich lieb hab ich dich, o Herr“ von Hans Leo Hassler (1564-1612). Das Publikum bedankte sich mit begeistertem Applaus für die Darbietung.