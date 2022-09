Die Tradition hochhalten

Viele Familien waren am Freitagabend

Seit Jahrhunderten wird im Münsterland schon das Fest des Heiligen Lambertus gefeiert. Immer Mitte September begann auf den Höfen und in den Handwerksbetrieben die Zeit, wo bei der Arbeit das Licht angezündet werden musste. Der Nordwalder Heimatverein hält diese Tradition hoch und hatte wieder eine Pyramide gewickelt, die mit leuchtenden Laternen geschmückt wurde.

„Ich freue mich, dass so viele Kinder gekommen sind, um mit uns um die Lichterpyramide zu laufen und die alten Lieder zu singen“, sagte Margret Bockholt am Freitagabend bei der Begrüßung vor dem Franziskushaus. Die Liederbücher mit den Texten waren ganz neu, aber viele Eltern und Großeltern kannten die Lieder noch auswendig. Als sie noch Kinder waren, ist Lamberti immer ganz groß auf dem Marktplatz gefeiert worden.

Sportliche „Laurentia“ darf nicht fehlen

Christoph Wermelt (Gitarre) und Gabriele Sackarendt (Akkordeon) stimmten zusammen mit Bockholt und Buer Alwin Löbbert „Ich geh mit meiner Laterne“ an. Bei „Der Herr, der schickt den Jäger aus“ war ein gutes Gedächtnis gefragt, um nicht die Reihenfolge durcheinander zu bringen. Natürlich durfte auch die sportliche „Laurentia“ nicht fehlen. Jedes Mal, wenn Laurentias Name oder ein Wochentag gesungen wurde, mussten alle in die Knie gehen. Die Kinder hatten eine Menge Spaß dabei, während der ein oder andere Erwachsene älteren Semesters froh über das Endes des Liedes war.

Der Buer (Alwin Löbbert) sucht sich seine Kiärmesfamilie zusammen Foto: Sigrid Terstegge

Beim Gang um das Rosenbeet hatten die Besucherinnen und Besucher die Chance, die vielen Laternen zu bestaunen. Spannend waren die Leuchten, bei denen Plastikflaschen eine ganz neue Verwendung fanden. Maus oder Fackel gab es da. Aus bunter Pappe waren Fuchs und Drache gebastelt worden. Beleuchtet wurde alles mit batteriegespeisten LEDs. Früher hatten die echten Kerzen schon mal ein paar Laternen abgefackelt.

Buer stellt Kiärmesfamilie zusammen

Und dann lief wieder der „Kiärmesbuer“ um die Pyramide und suchte sich Runde um Runde seine Kiärmesfamilie zusammen. Frau, Kind, Magd, Knecht, Hund und Pottlecker fischte sich der Buer mit der Kiepe auf dem Rücken aus der Zuschauermenge. Am Schluss wurde er allerdings von allen aus der Runde geschubst.