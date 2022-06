Dirk Hilgenbrink entscheidet Zweikampf

Bei der St. Antonius Schützenbruderschaft hat es am Donnerstagabend etwas länger gedauert, bis jemand den Königsschuss wagte. Die Proklamation musste um zwei Stunden verschoben werden. Zwar gab es einen Zweikampf zwischen Christian Brüggemann und Dirk Hilgenbrink, aber dann brauchte es doch 104 Schuss, ehe der Vogel fiel. Dirk und Nadine Hilgenbrink (r.) sind das neue Königspaar der Suttorfer. Nach der Proklamation auf dem Hof Flothkötter ging es im Marschschritt zum Festzelt an der Denkerstiege. Der Ehrenwalzer, angestimmt vom Musikverein Friedensklang, im Festzelt klappte recht gut. In der zweiten Runde gesellte sich das vorherige Königspaar Rene und Angela Stegemann (l.) dazu. Nach dem offiziellen Teil ging es nahtlos in den Partyabend über.