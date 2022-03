Drei neue Brücken müssen her

Gut, dass es nur drei und nicht etwa wie bei Peter Maffay sieben Brücken sind, die zwischen Bispinghof und Grevener Straße über den Hellbach in den Fürstengrund führen. Die Brücken müssen jedenfalls erneuert werden und standen deshalb mit auf der Tagesordnung des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses, der am Dienstagabend tagte.

Sachverständiger

Die Gemeinde Nordwalde lässt jedes sechste Jahr einen Teil der eigenen Brücken durch einen Sachverständigen prüfen. Die festgestellten Mängel beseitigt die Gemeinde Nordwalde in der Regel spätestens im folgenden Jahr.

Die Holzbrücken im Fürstengrund über den Hellbach sind im vergangenen Jahr geprüft worden. Wie aus den Berichten hervorgeht, weisen einigen Brücken sehr große Schäden auf. Deren Instandsetzung sei im Vergleich zu einem Neubau unwirtschaftlich. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der Unterbau, auf dem die Brücken liegen, noch in Ordnung ist. Aber woraus sollen die neuen Stege gefertigt werden? Das Ingenieurbüro Wesselmann+Brune aus Münster stellte drei Möglichkeiten vor. Soll wieder alles aus Holz sein, mit einer Haltbarkeit von etwa 15 bis 25 Jahren, aus Aluminium mit Glasfaserverbundkunststoff (GFK) oder aus feuerverzinktem Stahl mit GFK? Die Ingenieure begründeten, warum sie die dritte Variante für am dauerhaftesten, sichersten und für pflegeleicht hielten. Pro Brücke entstünden etwa Kosten von 40 000 bis 44 000 Euro.

Möglichkeiten

Gestaltung

Nicht zufrieden zeigte sich die Opposition, weil sie erst in der Sitzung die Informationen erhalten hätten und sofort abstimmen sollten. Sie würden die Thematik lieber erst in den Fraktionen beraten. Die SPD-Fraktion war auch nicht mit der geplanten Gestaltung einverstanden. „Holz würde besser in die Münsterländer Landschaft passen“, so David Große Dütting. Doch sowohl die Vorbehalte als auch die Bitte um Bedenkzeit stießen größtenteils auf Ablehnung. Mit der Mehrheit von CDU- und FDP-Fraktion wurde dem Vorschlag des Ingenieurbüros zugestimmt.