Drei Wochen voll Spaß, Sport und Kreativität

Drei tolle Wochen haben Kinder der Gangolf- und Wichernschule in der Ferienbetreuung verbracht. Viele Ausflüge, Spiele und Sportangebote standen auf dem Programm. Besonders ein Spiel hatte es den Kindern angetan.

In den ersten Wochen der Sommerferien, vom 27. Juni bis zum 15. Juli, fand an der Wichern­grundschule in Nordwalde die Ferienbetreuung für alle Grundschüler der Gangolf- und Wichernschule statt. Verschiede Events standen auf dem Ferienprogramm.

In der ersten Woche, am Dienstag, fuhren 52 Kinder mit sechs Betreuern zum Wildparkgehege nach Saerbeck. Am Mittwoch stand das beliebte Chaosspiel – eine Mischung aus Zahlensuche, Denk- und Geschicklichkeitsspiel – auf dem Tagesprogramm. Vielfältige Fähigkeiten mussten verbunden werden, um als Tagessieger das Spiel zu gewinnen. Es sei ein aufregender Tag gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Donnerstag wurde es sportlich. Alle Kinder besuchten die Tennisanlage des TC 21. Am Freitag endete die erste Woche mit einem Kinobesuch in Burgsteinfurt, wo die Kinder das aktuelle, zweite Abenteuer der „Minions“ verfolgten. Bei Popcorn und einem kühlen Getränk war es ein toller Abschluss der ersten Ferienwoche, heißt es von der Gemeinde, die dem Betreuer-Team rund um Lisa Greshake, Christine Feldhaus, Simone Pähler, Annelie Becker sowie Lea Blickbernd, Jerome Wesseler und Jannik Neumayer dankt.

Ausflug nach Hamm

Die zweite Woche begann mit dem Besuch mehrerer Hunde, die eine tolle Show aufführten. Im Anschluss wurde gegrillt. Außerdem besuchte Bürgermeisterin Sonja Schemmann die Kinder und brachte Eis mit.

Mittwochs ging es zum Maximilianpark nach Hamm, wo bei tollem Wetter besonders die Wasserspiele beliebt waren. Es war ein aktiver Tag mit Spiel, Spaß und Spannung. Der Donnerstag stand unter dem Motto „Wir basteln Trommeln und Traumfänger“. Hier war Kreativität gefragt. Der Freitag war ein Spieletag. Die zweite Woche wurde von Maria Regeling, Yara Bücker, Lioba Böckenfeld, Jerome Wesseler und Jannik Neumayer begleitet.

Chaosspiel wird wiederholt

Die dritte Ferienbetreuungswoche begann mit einem kreativen Tag, an dem Rucksäcke bemalt wurden.

Am Dienstag stand die Tagestour auf dem Programm. Mit einem Bus ging es zum Ketteler Hof nach Haltern am See. Bei tollem Wetter und viel Sonne wurde getobt, gerutscht und gespielt.

In der Mitte der Woche wurde erneut das Chaosspiel gespielt, da dieses bei den Kindern gut angekommen war. Sportlich wurde es dann am Donnerstag, bevor sich die Kinder am Freitag auf eine Schatzsuche begaben.

Im Anschluss daran fand das Abschlussessen der dreiwöchigen Ferienbetreuung statt.

Für die Betreuung der dritten Woche dankt die Gemeinde Lioba Böckenfeld, Merle Kölking und Ida Welling.