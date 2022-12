Dringlichkeit deutlich gemacht

In einem sind sich wohl alle einig, die Fraktionen ebenso wie die Verwaltung: Die Jungentoilette an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule ist in einem sehr schlechten Zustand und muss saniert werden. Das Problem ist seit Längerem bekannt. In der mehrere Jahrzehnte alten Toilette lassen sich noch lediglich drei Kabinen abschließen. Es fehlen Trennwände, die nicht nachgeliefert werden können, weil die Anlage so alt ist, dass es Extraanfertigungen bedürfte.

