Düstere Prognose

Das Jahr 2021 hat die Gemeinde Nordwalde besser abgeschlossen als im Etat geplant. Statt eines prognostizierten Minus‘ stand aufgrund der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer am Ende ein Plus auf der Schlussrechnung. Bürgermeisterin Sonja Schemmann befürchtet jedoch wegen der hohen Inflation, der Energiekrise und der Lieferkettenprobleme, dass die nächsten Jahre finanziell schlechter ausfallen werden.

Es könnte das letzte Mal für längere Zeit sein, dass die Gemeinde Nordwalde einen positiven Jahresüberschuss aufweisen kann: Das Jahr 2021 hat die Gemeinde besser abgeschlossen als im Haushalt geplant. Statt einem Minus von rund 102 500 Euro stand am Ende ein Plus von rund 224 000 Euro. Zurückzuführen ist das in erster Linie auf die Gewerbesteuereinnahmen, die die Gemeinde immer konservativ ansetzt und besser ausgefallen sind als gedacht.

Ausgleichsrücklage

Der Überschuss wird in die Ausgleichsrücklage überführt, die damit auf circa 3,5 Millionen Euro anwächst. „Das ist gut für die nächsten Jahre“, sagt Bürgermeisterin Sonja Schemmann. „Gut, dass wir die Ausgleichsrücklage wieder auffüllen konnten.“ Schließlich setzt die Gemeinde große und teure Projekte um, allen voran den Bau des neuen Bürgerzentrums. Und das in einer ungünstigen Zeit: Wie andere Kommunen auch, erwartet die Gemeinde, dass die nächsten Jahre finanziell schlechter ausfallen. Schemmann geht das pragmatisch an: „Man muss sich den Herausforderungen stellen, wenn sie da sind.“

Prognose

Die Allgemeine Rücklage beträgt rund 5,2 Millionen Euro. Die Gemeinde hoffe, dass sie daran „nicht ranmuss“, so Schemmann. Die schlechtere finanzielle Prognose ist unter anderem darin begründet, dass mit geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet wird, weil die Unternehmen höhere Energiekosten bezahlen müssen. Zudem steigen die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage wohl weiter an. Auch Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst wirken sich selbstverständlich auf den kommunalen Haushalt aus.

Die Arbeit für die Mitarbeitenden der Gemeinde wird derweil nicht weniger. „Der Bauhof ist überlastet“, sagt Sonja Schemmann. Das hängt auch damit zusammen, dass die Mitarbeitenden mit dem Ausstatten von Wohnungen für Geflüchtete und deren Umzug gut beschäftigt sind. „Dadurch kommt der Bauhof mehr als an seine Grenzen“, sagt die Bürgermeisterin, die eine weitere Stelle für den Haushalt 2023 vorschlägt. Es soll eine zusätzliche Stelle auf Zeit sein: Wenn in anderthalb Jahren zwei Bauhofmitarbeiter in den Ruhestand gehen, soll dann nur eine nachbesetzt werden.

Personal

Mit der Unterbringung, Versorgung und Begleitung der Geflüchteten befassen sich auch verschiedene Fachbereiche in der Verwaltung. „Das muss auch alles bewältigt werden“, sagt Schemmann. Nicht nur finanziell, „auch personell“. Dennoch sei es erst mal nicht vorgesehen, noch eine zusätzliche Stelle dafür einzuplanen. Die Bürgermeisterin hat zudem das Organigramm umgestellt. Die Leitung des Fachbereichs Zentrale Dienste übernimmt Schemmann selbst. Im kommenden Jahr geht die bisherige Fachbereichsleiterin Doris Böckenfeld in den Ruhestand. Die Gemeinde hat hausintern eine stellvertretende Fachbereichsleitung ausgeschrieben. „Wenn der- oder diejenige das gemacht, kann er oder sie über den Rat in zwei oder drei Jahren gewählt werden.“

Ratssitzung

Den Entwurf für den Haushalt des kommenden Jahres wird die Bürgermeisterin in einer Ratssitzung am 25. Oktober einbringen. So viel ist schon klar: Die Hauptauszahlungen für den Bau des Bürgerzentrums sind für das nächste Jahr vorgesehen. Wie hoch der Kredit ist, der dafür aufgenommen wird, kann Kämmerer Thorsten Menzel noch nicht sagen. Das neue Wohnhaus am Langenkamp, in dem Geflüchtete untergebracht werden können, soll im neuen Haushalt wieder eingestellt werden. Das neue Baugebiet Windmühlenfeld tangiert den Haushalt zunächst nicht. „Das ist komplett ausgelagert, auch finanziell“, sagt Schemmann. Denn das Baugebiet wird mit Unterstützung von NRW.Urban realisiert. „Einen Lichtblick“ für den neuen Haushalt gebe es auch auf der Einnahmenseite, ergänzt die Bürgermeisterin: Für das kommende Jahr ist der Verkauf der Flächen im neuen Gewerbegebiet Süd vorgesehen.

Schemmann und Menzel erwarten derzeit, dass die Gemeinde das Jahr 2022 „mit plus minus Null“ abschließt. „Wenn nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert“, sagt Menzel. Die Gewerbesteuereinnahmen sehen deutlich besser aus als geplant, allerdings sind die Kosten für die Gemeinde auch deutlich gestiegen.