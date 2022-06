Ein belebtes Wohnzimmer

Wie sollen die Plätze in der Ortsmitte gestaltet werden? Die Planer haben eine Ideenskizze für den Rathausplatz und den Amillyplatz erarbeitet. Diese beinhaltet eine Hauptachse von der Bahnhofstraße zum Eingang des Bürgerzentrums, drei zentral gelegene Bäume in Anlehnung an das Wappen, einen Willkommenspavillon und Wasserspiel. Für den Standort der sieben Parkplätze machen die Planer drei Vorschläge.

Wie das neue Bürgerzentrum aussehen wird, steht fest. Wie die Ortsdurchfahrt und der südliche Teil der Amtmann-Daniel-Straße umgebaut werden, hat die Politik in Eckpunkten ebenfalls entschieden. Wie die Plätze in der Ortsmitte gestaltet werden, ist aber noch offen. Eine erste Skizze eines Gestaltungskonzepts haben Berthold Uphoff vom Planungsbüro pbh Hahm und Matthias Franke von der SWUP GmbH bereits im November vergangenen Jahres präsentiert. In einer Sondersitzung des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am Dienstabend stellten die beiden Planer gemeinsam mit Nicolas Holt (SWUP) Variationen dieser Skizze vor.