Ein Doppeltermin zum Abschluss

Doppeltermin auf dem Bispinghof: Am Sonntag (26. September) endet die Ausstellung „Zwischen den Stühlen“ und es findet ein Konzert mit dem Titel „Jazz im Grünen“ statt. Die Werke von Hartwig Ammann werden zum letzten Mal von 15 bis 18 Uhr auf dem Bispinghof zu sehen sein. Um 16 Uhr startet das Jazzkonzert. Damit verabschiedet sich der Förderverein Bispinghof in eine circa einjährige Veranstaltungspause für die Zeit der Umbauarbeiten am Herrenhaus.

Der Förderverein freut sich, für das erste „Jazz im Grünen“ mit Manfred Wordtmann (E-Piano, Saxofon) und Jürgen Knauz (E-Bass) zwei in der Jazzszene namhafte Musiker gewonnen zu haben, die miteinander ein starkes Duo bilden. Ihr Programm bietet „You are the sunshine of my life“ von Stevie Wonder und andere Jazz-Standards, unter anderem von Duke Ellington, Miles Davis und George Gershwin sowie eigene Kompositionen, schreibt der Förderverein im Pressetext.

In Havixbeck zuhause

Manfred Wordtmann, langjähriger Dozent für Saxofon an der WWU Münster, kann auf eine spannende musikalische Vita zurückblicken. Er hat Konzertreisen im In- und Ausland gemacht, unter anderem ging es mit der Konzertpianistin Noriko Kitano in die großen Konzertsäle von Tokio und Osaka. Seit 2004 ist Wordtmann künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Musik zur Marktzeit“ in seiner Heimatgemeinde Havixbeck und gestaltet seit 2019 „Kaffeehausmusiken“ im Café Arte des Sandsteinmuseums Havixbeck.

Jürgen Knautz Foto: Förderverein Bispinghof

Jürgen Knautz ist mit dem E-Bass gefragter Begleiter europäischer Jazzvokalisten und arbeitete mit vielen namhaften Größen wie Götz Alsmann oder Sting-Gitarrist Dominic Müller zusammen. Er ist Komponist und Arrangeur für Film, Hörfunk und Fernsehen, wie auch Arrangeur und musikalischer Leiter für internationale Shows und Theaterproduktionen, so zuletzt für den „Kleinen Horrorladen” oder die deutsche Erstaufführung von „One Man Two Guvnors” an den Städtischen Bühnen Münster.

Bei Regen geht es in die Christuskirche

Knautz ist Lehrbeauftragter für E-Bass und Fachdidaktik an den Musikhochschulen Münster und Osnabrück. Als Bassist und Produzent zahlreicher Alben wurde er 2007 für „Under Suspicion” (Matt Walsh Acoustic Quartet) mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Das Konzert findet im Grünen statt. Sollte es regnen, wird die Veranstaltung in die Christuskirche verlegt. Dort sind die Plätze begrenzt. Karten gibt es für 13 Euro im Vorverkauf bei „Buch und mehr“ in Nordwalde oder für 15 Euro beim Einlass ins Konzert, wo auch die 3G geprüft werden. Eine verbindliche Anmeldung ist auch per E-Mail an info@bispinghof-nordwalde.de möglich.