Ein Erfolg trotz vorzeitigem Ende

Am letzten Tag vor den Zeugnissen fand das Sportfest der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule statt. Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Schulleiterin Karla Müsch-Nittel den Tag im Sparkassen-Stadion Nordwalde. Für das leibliche Wohl sorgten die Schülerinnen und Schüler des neuen elften Jahrgangs, die neben der Betreuung des Kiosks auch die Lehrkräfte an den Stationen unterstützten.

Nach der Begrüßung starteten die Schülerinnen und Schüler an insgesamt zwölf kreativ-alternativen Sportstationen. Mit dabei waren unter anderem Teebeutelweitwurf, Vier-Zonen-Völkerball und eine Station, an der Wasser nur mithilfe eines Bechers und einer Frisbeescheibe transportiert werden musste, schreibt die KvG-Gesamtschule in einer Pressemitteilung.

Versuch fällt aus

Bei allen Aktivitäten stand der Teamgeist im Mittelpunkt, denn am Ende zählten alle Leistungen für die ganze Klasse. Für Abkühlung sorgte die Station „Wasserbombenfangen“, bei der zur allgemeinen Freude einige platzten – und so eine Erfrischung war nötig, denn am späten Vormittag wurde es richtig heiß. So heiß, dass in Absprache mit dem Deutschen Roten Kreuz, das vor Ort mit einer Erste-Hilfe-Station unterstützt hatte, das Sportfest vorzeitig beendet werden musste.

Deshalb fiel der zum Abschluss geplante Versuch aus, als Staffel die Zeiten des 5000 Meter Weltrekords zu unterbieten, so die KvG-Gesamtschule im Pressetext weiter. „Trotzdem“, konnten die verantwortlichen Sportlehrkräfte Jens Diesel und Janet Müller auch schon vor der abschließenden Ergebnisrechnung sagen, „war der Tag für alle Klassen ein voller Erfolg.“