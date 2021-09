Ein etwas anderer Schultag

Die Oberstufenschüler machten am „Tag für Afrika“ einen Workshop mit Janna Hoppmann (o.l.), die Fünfer gestalteten Tiere aus Holz (o.r.), Brenda Magona Portig

Die Fünfer sägten Giraffen, Löwen und Zebras aus Holz, die Zehner verkauften selbst gemalte Bilder und die Siebener gestalteten Postkarten – eins hatten die Projekte der Schülerinnen und Schüler der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule gemeinsam: Sie drehten sich um Afrika. Denn am Donnerstag fand nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr wieder der „Tag für Afrika“ statt.

Einige Schüler aus dem achten und neunten Jahrgang sind arbeiten gegangen oder haben vor Discountern Fahrräder geputzt und damit Spenden gesammelt. Die Sechser haben einen Sponsoren-Triathlon gemacht: Die Kinder wurden aufgeteilt. „Entweder sind sie schwimmen, laufen oder Rad fahren gewesen“, sagte Sabine Pieper-Nathaus, die stellvertretende Schulleiterin der KvG.

Vier Spendenziele

Die Einnahmen des Tages werden für Bildungsprojekte von insgesamt vier verschiedenen Organisationen und Vereinen gespendet: Freundeskreis Ghana der Pfarrgemeinde St. Dionysius, Verein Lichtstrahl Uganda und eine Schule in Accra. Zudem soll Pfarrer Blaise Emebo, der seit zwei Jahren in Nordwalde ist und bald nach Nigeria zurückkehrt, Spenden erhalten, um dort Bildungsprojekte unterstützen zu können.

Tag für Afrika An der KvG-Gesamtschule hat der „Tag für Afrika“ stattgefunden. Manche Schülerinnen und Schüler haben gearbeitet, um Geld für Spenden einzunehmen, andere haben sich thematisch mit Afrika auseinandergesetzt. In der Klasse 7.1 sind Postkarten gestaltet worden - die anschließend in Nordwalder Briefkästen landeten. Foto: Vera Szybalski Die Fünfer haben Tiere aus Holz ausgesägt, wie das Zebra hier. Foto: Vera Szybalski Die Oberstufe hat einen Workshop mit Klimapsychologin Janna Hoppmann gemacht. Foto: Vera Szybalski Brenda Magona Portig, Mutter eines Kindes, hat von ihrer afrikanischen Heimat Kenia berichtet. Dazu hatte sie Alltagsgegenstände mitgebracht. Foto: Christoph Diedrichs/KvG Pfarrer Blaise Emebo machte mit den Oberstufenschülern ebenfalls einen Workshop. Dabei erzählte er über seine Heimat Nigeria. Foto: Vera Szybalski Eindrücke von Postkarten der Schüler aus dem siebten Jahrgang. Foto: Vera Szybalski Eindrücke von Postkarten der Schüler aus dem siebten Jahrgang. Foto: Christoph Diedrichs/KvG Die von Brenda Magona Portig mitgebrachten Alltagsgegenstände aus Kenia konnten sich die Schüler auch mal näher angucken. Foto: Christoph Diedrichs/KvG Fertig mit dem Sägen, jetzt muss nur noch angemalt werden. Foto: Vera Szybalski Eindrücke von Postkarten der Schüler aus dem siebten Jahrgang. Foto: Vera Szybalski Eindrücke von Postkarten der Schüler aus dem siebten Jahrgang. Foto: Christoph Diedrichs/KvG Brenda Magona Portig bei ihrem Vortrag. Foto: Christoph Diedrichs/KvG Die Schüler sägten ihre Tiere selbst aus. Foto: Vera Szybalski Eindrücke von Postkarten der Schüler aus dem siebten Jahrgang. Foto: Vera Szybalski Brenda Magona Portig am „Tag für Afrika“ Foto: Christoph Diedrichs/KvG

Nicht nur am Donnerstag, schon in den Kunststunden zuvor hatte sich die Klasse 10.1 mit Afrika beschäftigt. Die Schüler haben sich mit afrikanischer Kunst auseinandergesetzt, Motive ausgewählt und diese dann auf Leinwand gemalt. „Typische Sonnenuntergänge und typische Muster“ seien abgebildet worden, sagte Schülerin Carla Rothe. Beim „Tag für Afrika“ hätten die Schüler der 10.1 schon vieles gemacht, „jetzt haben sie mal ihre künstlerische Ader gezeigt“, sagte Markus Knopik, der gemeinsam mit Ines Bohlen die Klasse leitet.

Der siebte Jahrgang betätigte sich ebenfalls künstlerisch: Die Schüler bemalten Postkarten mit afrikanischen Motiven und versahen sie mit einem lieben Gruß. Anschließend wurden die Postkarten in Nordwalder Briefkästen verteilt. In der 7.1 schilderte zudem Phileas Dörsch seine Eindrücke aus Burkina Faso, wo er vor Kurzem vier Wochen bei Verwandten verbracht hat. Er berichtete davon, wie viele Sprachen es dort gibt, wie es früher in dem westafrikanischen Land aussah, wie die Schule abläuft und welches Essen häufig gegessen wird. Er brachte seinen Mitschülern auch afrikanische Tänze bei.

Workshops für die Oberstufe

In der 7.4 hielt Brenda Magona Portig, die Mutter eines der Kinder aus der Klasse, einen Impuls-Vortrag. Sie erzählte von ihrer afrikanischen Heimat Kenia und hatte Alltagsgegenstände wie afrikanische Besen und Zahnbürsten sowie Musikinstrumente und Schmuck mitgebracht.

Die Oberstufenschüler sowie einige Zehner hatten derweil Workshops. Sie waren in drei Gruppen aufgeteilt. Alle besuchten den Workshop mit Pfarrer Blaise Emebo, der über seine Heimat Nigeria aufklärte. Zudem erstellten die Schüler entweder eine Powerpoint-Präsentation zu Nigeria oder nahmen am Workshop mit Klimapsychologin Janna Hoppmann teil. Wie spreche ich über das Klima? Was hält mich davon ab, mich zu engagieren oder was motiviert mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Das waren Fragen, mit denen die Jugendlichen in dem Workshop mit Hoppmann konfrontiert wurden.

Über die harte Realität in Nigeria sprach derweil Emebo. Die Terrororganisation Boko Haram hat 2014 mehr als 270 Mädchen entführt. Bis heute sollen noch viele Mädchen in der Gewalt der militanten Gruppe sein. Boko Haram terrorisiere Andersdenkende, auch Muslime, die ihnen nicht streng genug sind, sagte Emebo. Mit dem „Islamischen Staat Provinz Westafrika“ gebe es zudem eine rivalisierende Dschihadistenmiliz, die noch schlimmer sei. Es gab aber auch leichtere Themen, über die Emebo sprach. Etwa dass Männer und Frauen unterschiedliche Sprachen sprechen, also etwa für den Begriff „Becher“ zwei verschiedene Wörter haben.