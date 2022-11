Ein geduldiger Zuhörer

Fjörgyn hat auf dem giftgrünen Sitzsack neben Hund Oskar Platz genommen, das große Buch aufgeschlagen auf ihren Knien. Aus ein paar Metern Entfernung kann man leise ihre Stimme vernehmen, während die Zweitklässlerin Wort für Wort aus „Das bunte Tier-Abc“ vorliest. Ihr eigentlicher Zuhörer ist aber nicht Lehrerin Karin van Hagen oder eine ihrer Mitschülerinnen, die am Dienstagvormittag mit ihr Lesestunde an der Gangolfschule haben, sondern Oskar, ein zweijähriger Goldendoodle mit cremefarbigem Fell und ruhigem Charakter.

Seit einem halben Jahr ist Oskar als Schulhund an der Gangolfschule im Einsatz. Besitzerin Karin van Hagen hat mit dem Goldendoodle eine achtmonatige Schulhundausbildung absolviert. „Das ist ein super Lieber. Er hat ein ganz ausgeglichenes Wesen“, sagt van Hagen über ihren Hund, der auch sehr allergikerfreundlich ist.

Freude bei Erwachsenen und Kindern

Die erste Zeit im Klassenzimmer verbrachte Oskar noch in einer Box, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Mittlerweile läuft der Hund frei durch den Raum – unter einer Voraussetzung: Alle müssen einverstanden sein. Jede muss am Dienstag ihren Finger gehoben haben, erst dann macht Karin van Hagen die Leine ab. Es ist nicht die einzige Regel, die Kinder und Lehrerinnen zu beachten haben: Oskars Name darf nicht gerufen, der Hund nicht einfach so gefüttert und wenn er sein rotes Halstuch trägt, darf nicht mehr gestreichelt werden. Der Effekt, den Oskar auf Erwachsene und Kinder hat, ist gleich: „Wenn wir auf den Schulhof kommen, fangen sowohl Lehrer als auch Schüler an zu strahlen“, sagt Karin van Hagen.

Lesen mit Oskar Zwei Tage die Woche begleitet Hund Oskar seine Besitzerin und Lehrerin Karin van Hagen in die Schule. Dienstags steht „Lesen mit Oskar“ für Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen der Gangolfschule auf dem Stundenplan. Foto: Vera Szybalski Bevor gelesen wird, kommen die Schülerinnen im Stuhlkreis zusammen. An diesem Dienstag verstecken sie nacheinander Plüschspielzeug, das Oskar dann suchen und wiederbringen soll. Foto: Vera Szybalski Eine Schülerin darf Oskar vorlesen, die anderen widmen sich ebenfalls Büchern. Foto: Vera Szybalski Passender geht es nicht: Das Buch „Mein Hund Oskar“ bekommt der zweijährige Goldendoodle ebenfalls vorgelesen. Foto: Vera Szybalski Wer kein eigenes Buch mitgebracht hat, kann durch den Bestand der Schule stöbern. Foto: Vera Szybalski Gehört zum „Lesen mit Oskar“ auch dazu: Der Hund wird ausgiebig gestreichelt. Foto: Vera Szybalski

Die Lesestunde beginnt am Dienstag mit einem Stuhlkreis und einem Spiel: van Hagen hat einen kleinen Plüschelefanten mitgebracht, eines von Oskars Spielzeugen. Nacheinander dürfen die Schülerinnen den Elefanten im Klassenzimmer verstecken, Oskar macht sich dann auf die Suche und wird später mit einem Leckerli belohnt.

Jeden Dienstag in der fünften Stunde steht für Schülerinnen und Schüler aus den zweiten Klassen der Gangolfschule „Lesen mit Oskar“ auf dem Stundenplan. In kleinen Gruppen von acht bis zehn Kindern nehmen die Zweitklässler daran teil. Manche haben selbst Bücher mitgebracht, aus denen sie vorlesen wollen, andere stöbern durch die Bücher, die in der Klasse liegen. Nach dem kleinen Suchspiel schickt Karin van Hagen Oskar auf den giftgrünen Sitzsack. Fjörgyn darf sich als erste Schülerin an diesem Tag daneben setzen und beginnt zu lesen. Zwischendurch legt sie ihren Arm um den Goldendoodle und streichelt ihn.

„Viele Kinder im zweiten Schuljahr trauen sich nicht, laut vorzulesen“, sagt Karin van Hagen. Wenn die Lehrerin oder Mitschüler lauschen, halten sich manche lieber zurück. Mit Oskar als Zuhörer ist das einfacher: „Ein Tier korrigiert nicht, das nimmt die Kinder so, wie sie sind, egal, wie schön, wie reich, wie dick“, sagt die Klassenlehrerin der 2a. „Das merken die Kinder auch.“ Eines habe letztens zu Oskar gesagt: „Danke, dass du so schön zugehört hast.“

Motivierter und konzentrierter

Karin van Hagen bringt den Goldendoodle nicht nur für die Lesestunden, sondern jeden Montag und Dienstag mit in die Schule. Im Klassenzimmer hat Oskar seinen eigenen Platz, wo er hingeht, wenn er Ruhe braucht. Ansonsten läuft er schon mal durch das Klassenzimmer, die Kinder dürfen ihn dann auch kurz streicheln oder ihm mal Wasser bringen.

Wenn Oskar in der Klasse ist, macht sich das bei den Schülern bemerkbar: „Es ist erst mal ruhiger. Es sind alle auch deutlich motivierter und konzentrierter“, sagt van Hagen. Der Hund wirke sich sehr beruhigend auf die Mädchen und Jungen sowie positiv auf das soziale Miteinander aus. „Oskar hat auch ein gutes Gespür dafür, wenn Kinder traurig sind“, erzählt van Hagen.

Fjörgyn hat ihre Vorlesezeit mit Oskar derweil beendet – Streicheleinheit natürlich inklusive. Das Fazit der Zweitklässlerin fällt uneingeschränkt positiv aus: „Das ist toll.“