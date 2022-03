Ein Heimspiel im „Tatort“

Nordwalde

Sie sind nur einige Kilometer entfernt von dem Ort aufgewachsen, in dem der „Tatort“ am Sonntag spielte – und in dem sie zu sehen waren: die Zwillinge Daniela und Melanie Reichert. Die 34-Jährigen kommen aus Nordwalde, leben aber seit Jahren in Berlin. Der „Tatort“ war nicht ihr erster Auftritt. Die Schauspielerinnen haben bereits reichlich Erfahrung.

Von Vera Szybalskiund