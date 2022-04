Ein honigsüßes Projekt

Seit dieser Woche summt und brummt es an der Wichernschule. Denn sie hat einen eigenen Bienenstock bekommen. Dieser ist Teil eines Projekts, das Markus Linnenbaum seit einigen Wochen mit den Klassen 1c und 2b macht. Am Ende steht ein süßes Ergebnis.

Bevor Markus Linnenbaum die beiden Schutzdeckel und dann die Folie des Bienenstocks öffnet, richtet er sich noch mal mit Hinweisen an die Schülerinnen und Schüler der Wichernschule: Immer leise sein am Bienenstock und nicht mit den Armen wedeln, wenn mal eine Biene rausfliegt und vor dem eigenen Kopf auftaucht. „Sonst denkt die, man will kämpfen“, sagt der Experte.